Сеть самообслуживаемых прачечных Laundromat будет представлена уже в 20 городах Латвии

Компания основана в 2022 году и за несколько лет создала широкую сеть филиалов как в Риге, так и в других городах Латвии. Развитие происходило постепенно — выбирались локации со стабильным потоком людей: торговые центры и районы рядом с жилой застройкой. При этом спрос, подчеркивают в компании, не сосредоточен только в столице — услугой все активнее пользуются и жители регионов. «Мы видим, что интерес к самообслуживаемым прачечным растет не только в Риге, но и в регионах. Люди ценят возможность быстро и удобно постирать большой объем белья без необходимости покупать дорогую технику для дома. Именно поэтому в этом году мы целенаправленно расширяем присутствие, чтобы в ближайшие три месяца быть представленными в 16, а к концу года — уже в 20 городах Латвии. Новейшие прачечные, которые откроются примерно через три месяца, будут в Бауске, Олайне, Вентспилсе, Сигулде, Резекне, Юрмале и Екабпилсе», — отмечает руководитель маркетинга Laundromat Монта Пуркалне.