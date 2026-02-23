Сеть самообслуживаемых прачечных Laundromat будет представлена уже в 20 городах Латвии
С учетом растущего спроса сеть самообслуживаемых прачечных Laundromat в этом году планирует развитие так, чтобы в течение года быть представленной уже более чем в 20 городах Латвии. Это, как отмечают в компании, означает важный шаг в развитии и подтверждает, что такой сервис становится частью повседневных услуг для все более широкого круга жителей.
Компания основана в 2022 году и за несколько лет создала широкую сеть филиалов как в Риге, так и в других городах Латвии. Развитие происходило постепенно — выбирались локации со стабильным потоком людей: торговые центры и районы рядом с жилой застройкой. При этом спрос, подчеркивают в компании, не сосредоточен только в столице — услугой все активнее пользуются и жители регионов. «Мы видим, что интерес к самообслуживаемым прачечным растет не только в Риге, но и в регионах. Люди ценят возможность быстро и удобно постирать большой объем белья без необходимости покупать дорогую технику для дома. Именно поэтому в этом году мы целенаправленно расширяем присутствие, чтобы в ближайшие три месяца быть представленными в 16, а к концу года — уже в 20 городах Латвии. Новейшие прачечные, которые откроются примерно через три месяца, будут в Бауске, Олайне, Вентспилсе, Сигулде, Резекне, Юрмале и Екабпилсе», — отмечает руководитель маркетинга Laundromat Монта Пуркалне.
Растет спрос на оборудование большой вместимости
Интерес к прачечным самообслуживания увеличивается по нескольким причинам. Одна из ключевых — возможность за один раз выстирать большой объем белья. Профессиональное оборудование позволяет обрабатывать до 17 килограммов, что особенно удобно семьям с детьми, людям с активным образом жизни, а также в ситуациях, когда нужно стирать крупногабаритный текстиль — одеяла, наматрасники или шторы.
«Обычная домашняя стиральная машина часто не подходит для больших текстильных изделий, например одеял или наматрасников. Наши профессиональные машины позволяют за один раз выстирать до 17 килограммов белья, а мощные сушильные машины обеспечивают, что весь процесс — стирка и сушка — занимает примерно час. Это существенно экономит время клиентов», — поясняет Пуркалне.
Помимо вместимости важна и эффективность: профессиональные машины обеспечивают более короткие циклы стирки, а сушильные аппараты позволяют подготовить белье к использованию примерно за 15–20 минут. Это делает сервис особенно привлекательным для жителей городов, которые живут в компактных квартирах и хотят оптимизировать бытовые задачи.
От нишевого сервиса к повседневному решению
Если еще несколько лет назад самообслуживаемые прачечные в Латвии воспринимались как сравнительно нишевая услуга, то сейчас ситуация заметно изменилась. Международный опыт показывает, что во многих странах Европы такой формат давно стал привычным, и похожая тенденция укрепляется и в Латвии. Жители все чаще выбирают внешние услуги, чтобы экономить время и электроэнергию и не покупать крупную технику домой.
Прачечными пользуются студенты, молодые семьи, пожилые люди, а также путешественники. В региональных городах самообслуживаемые прачечные становятся важным дополнением к местным услугам, поскольку не у всех дома есть стиральные машины большой вместимости или сушильные устройства.
Расширение происходит и за пределами Латвии — компания начала работу в Литве и Эстонии, обозначив развитие в масштабе Балтии. Рост отрасли связан с заметными инвестициями в современное оборудование и инфраструктуру, однако увеличение числа клиентов, по словам компании, подтверждает существенный потенциал рынка.
С учетом темпов развития присутствие Laundromat в 20 городах Латвии в течение года заметно расширит доступность самообслуживаемой стирки. Это отражает более широкую тенденцию: привычки общества меняются, а решения, позволяющие быстрее и эффективнее организовывать повседневные дела, становятся все востребованнее.