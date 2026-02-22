От морозов к оттепели: Латвию ждет контрастная погода в конце февраля
В конце февраля Латвию ждет переменчивая погода: страну пересекут зоны осадков, которые принесут снег, мокрый снег и местами гололед, а во второй половине недели установится оттепель с температурой до +5 градусов.
На последней неделе февраля погода в Латвии будет переменчивой, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Страну пересекут несколько зон осадков, которые принесут во многие районы снег, и при повышении температуры он может перейти в мокрый снег. Местами ожидается замерзающий дождь.
В первой половине недели по ночам еще ожидаются морозы сильнее -10 градусов, но днем столбики термометров во многих районах преодолеют нулевую отметку. В Курземе с четверга, 26 февраля, а в Латгале с пятницы, 27 февраля, среднесуточная температура будет положительной, поэтому на большей части страны наступит оттепель.
В понедельник, 23 февраля, погода будет преимущественно пасмурной. Ночь пройдет без существенных осадков, лишь в отдельных районах образуется туман. В ранние утренние часы юго-запад Латвии накроет новая зона осадков, которая принесет снег и мокрый снег. Местами возможен гололед. Будет дуть юго-восточный и восточный ветер от слабого до умеренного. Ночью воздух остынет до -7…-12 градусов, на побережье и в западных районах - до -3…-8. Днем температура поднимется до +1…+2 градусов.
Зона осадков продолжит пересекать территорию Латвии и во вторник, 24 февраля. Небо будет преимущественно затянуто облаками, и к середине дня, прежде всего в центральных и восточных районах, пойдет снег. Местами возможен замерзающий дождь. Толщина снежного покрова увеличится на 1-2 см. Во второй половине дня местами возможны прояснения. Ветер будет слабым. Ночью температура составит от -2 до -7 градусов, днем воздух прогреется до +1…+2 градусов.
В среду, 25 февраля, усилится влияние антициклона. Поднимется атмосферное давление, погода будет сухой, со слабым ветром, на обширной территории рассеется облачность. В местах с более плотным слоем облаков температура воздуха и ночью, и днем сохранится в пределах -3…-8 градусов, лишь на морском побережье будет немного теплее. В ночь на четверг, 26 февраля, небо в восточных районах прояснится, поэтому температура воздуха может понизиться до -12…-17 градусов.
Во второй половине недели погоду будет определять активность циклонов - облаков станет больше и временами ожидаются осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. И днем, и ночью на большей части территории страны температура воздуха будет в пределах 0... +5 градусов, в связи с чем на более широкой территории ожидается оттепель. Однако в отдельные ночи столбики термометров еще будут опускаться ниже нулевой отметки. Ветер ожидается южный от слабого до умеренного, но в четверг, 26 февраля, и в ночь на пятницу, 27 февраля, на Курземском побережье порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.