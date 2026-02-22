От морозов к оттепели: Латвию ждет контрастная погода в конце февраля

Во второй половине недели погоду будет определять активность циклонов - облаков станет больше и временами ожидаются осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. И днем, и ночью на большей части территории страны температура воздуха будет в пределах 0... +5 градусов, в связи с чем на более широкой территории ожидается оттепель. Однако в отдельные ночи столбики термометров еще будут опускаться ниже нулевой отметки. Ветер ожидается южный от слабого до умеренного, но в четверг, 26 февраля, и в ночь на пятницу, 27 февраля, на Курземском побережье порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.