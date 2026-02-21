"У меня точно что-то серьезное…" Современный феномен - поиск болезней и диагнозов в интернете

Тяжелее всего медикам работать с теми, кто уже сам придумал, чем болеет, обращался к разным врачам, сдавал анализы и проходил обследования, чтобы это доказать. «Они приходят к врачу с собственной постановкой диагноза и ждут, что доктор ее подтвердит и согласится со всем, что они скажут. Этим людям даже не приходит в голову, что у врача как у профессионала может быть совершенно иное мнение. Поставить их на правильный путь почти невозможно, хотя в отдельных случаях удается. Например, на прошлой неделе у меня была пациентка, которая решила, что у нее аутоиммунное заболевание, прошла множество анализов и обследований, не подтвердивших этот диагноз, но все равно была уверена, что больна им. Я сказала, что у нее совсем другое, гораздо легче поддающееся лечению заболевание, тогда как придуманный ею аутоиммунный недуг в будущем привел бы к инвалидности. Женщина смотрела на меня в полном недоумении. Я спросила — вы разочарованы, что я не подтвердила ваши подозрения? Она ответила — мне, наверное, нужно было это услышать. Это был успешный случай, потому что из разговора я поняла, что в глубине души она допускала мысль, что проблема может быть иной», — делится опытом Карина Вернер.