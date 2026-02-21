"У меня точно что-то серьезное…" Современный феномен - поиск болезней и диагнозов в интернете
Болит и кружится голова, сердце колотится — и первый, к кому мы обращаемся, это "доктор Google", который за пару секунд предлагает пугающий список диагнозов. Семейный врач Карина Вернер и психиатр Лада Столигво предупреждают: самодиагностика в интернете часто заканчивается лишней паникой, а не ответами.
Доктор, Google, что со мной?
Интернет предлагает множество возможностей, в том числе виртуального доктора Google, который находится всего в нескольких кликах. Уже какое-то время болит и кружится голова? Доктор Google щедро предлагает различные диагнозы — инсульт, рассеянный склероз, опухоль, сердечная недостаточность, заболевания внутреннего уха… Если у человека нет медицинского образования и проведенных обследований, он сам не может поставить себе диагноз. Эту простую истину подчеркивают и семейный врач Карина Вернер, и психиатр Лада Столигво, которые каждую неделю встречают пациентов, сначала искавших помощь в интернете.
Страх перед худшим
К доктору Google за медицинской информацией обращаются многие. Наблюдая своих пациентов, семейный врач Карина Вернер разделила их на три группы. В первую входят те, у кого недавно появились симптомы, и они не могут понять их причину. Перед визитом к врачу они уже искали ответ на вопрос, что с ними, в интернете. Обычно такие люди вводят в поисковик все свои жалобы и получают ряд возможных диагнозов — от незначительных заболеваний до очень серьезных. «Прочитав такие слова, как "рак" и "онкология", обычно возникает страх, и человек идет к врачу», — говорит Карина Вернер. Психиатр Лада Столигво добавляет: «Если появились неясные жалобы, вполне нормально поискать в интернете информацию о том, что это может означать. Затем со своими жалобами обращаются к врачу, потому что без медицинского образования невозможно правильно интерпретировать полученную информацию». Кроме того, возможно наличие не одного, а двух или даже трех диагнозов. Возможно, доктор Google предложит их все, но только специалист поймет, нужны ли и какие обследования следует провести.
Хочу профилактическое обследование!
Вторая группа — это те, у кого ничего не болит, но они сами решают профилактически сдать анализы. «Лаборатории предлагают уже готовые комплексы анализов, состоящие из различных показателей, которые время от времени всем необходимо проверять, например уровень холестерина и сахара в крови. И дальше следует вторая серия — полученные результаты нужно интерпретировать. Редко когда все показатели находятся в пределах нормы, всегда какой-то маркер подчеркнут или указано, что результат превышает норму либо ниже нормы. Тогда человек прибегает к интернету, чтобы интерпретировать результаты. Ко мне приходят пациенты, которые таким образом получили целый список возможных заболеваний. Я им говорю — мы лечим не анализы, а человека. Анализы помогают понять, что не так, с учетом симптомов. Кроме того, часть показателей можно интерпретировать отдельно, а другие нужно рассматривать в контексте остальных. На результаты анализов могут влиять принимаемые препараты, а также физическое состояние человека в конкретный момент», — объясняет семейный врач.
Нашествие ипохондриков
Тяжелее всего медикам работать с теми, кто уже сам придумал, чем болеет, обращался к разным врачам, сдавал анализы и проходил обследования, чтобы это доказать. «Они приходят к врачу с собственной постановкой диагноза и ждут, что доктор ее подтвердит и согласится со всем, что они скажут. Этим людям даже не приходит в голову, что у врача как у профессионала может быть совершенно иное мнение. Поставить их на правильный путь почти невозможно, хотя в отдельных случаях удается. Например, на прошлой неделе у меня была пациентка, которая решила, что у нее аутоиммунное заболевание, прошла множество анализов и обследований, не подтвердивших этот диагноз, но все равно была уверена, что больна им. Я сказала, что у нее совсем другое, гораздо легче поддающееся лечению заболевание, тогда как придуманный ею аутоиммунный недуг в будущем привел бы к инвалидности. Женщина смотрела на меня в полном недоумении. Я спросила — вы разочарованы, что я не подтвердила ваши подозрения? Она ответила — мне, наверное, нужно было это услышать. Это был успешный случай, потому что из разговора я поняла, что в глубине души она допускала мысль, что проблема может быть иной», — делится опытом Карина Вернер.
Врач добавляет, что иногда камень все же лежит и в огороде врача: «Другие доктора просто говорят — нет, вы неправы. Точка. Особенно это касается узких специалистов, которые исключают диагнозы своей области. Но если есть жалобы, нужно понимать, что с ними делать. Если никто не помогает найти путь, помощь приходится искать в интернете. Лучше всего своих пациентов должен знать семейный врач, который знает историю болезней, принимаемые препараты, аллергии и многое другое».
Отрицание не помогает
Те, кто сами себе придумывают диагнозы, чаще всего оказываются в кресле психиатра. «Их туда направляет семейный врач или специалисты других профилей, потому что человек начинает вредить себе. Те, кто чрезмерно ищет информацию в интернете, рано или поздно испытывают тревогу, раздражительность, панические атаки, трудности в общении. Это не новые пациенты, они уже долго посещали врачей, искали у себя заболевания, были уверены, что их неправильно обследовали или лечили. Психиатрические заболевания они себе, однако, не ищут», — раскрывает психиатр Лада Столигво.
Не все, кому семейный врач советует обратиться к психиатру, делают это, но если есть тревога, панические атаки, нарушения сна и даже депрессия, чаще всего все же звонят психиатру, потому что эти состояния крайне мучительны. А оказываясь лицом к лицу с психиатром, их недоверие велико — у меня психиатрический диагноз? Этого не может быть! «Часто слышу — никто не может поставить мне диагноз. Но человек принес стопку заключений, в которых я диагноз вижу. Другой вопрос — он не хочет слышать эту информацию, особенно если речь идет о каком-то нервном или психиатрическом заболевании», — рассказывает Лада Столигво. Она добавляет, что гораздо опаснее ситуация, когда человек отрицает серьезное физическое заболевание. Представьте ситуацию — врач направляет на серьезные манипуляции, например операцию по поводу рака или химиотерапию, но у пациента наступает отрицание, и он чрезмерно начинает искать в интернете все, что могло бы его успокоить или убедить в том, что врачи неправильно интерпретируют и сгущают краски.
С таким феноменом в своей практике сталкивалась и Карина Вернер — часть пациентов, которым врач выписывает лекарства, покупают их, но не принимают, потому что прочитали список возможных побочных эффектов, и вместо приема препаратов начинают использовать различные средства нетрадиционной медицины. Тогда не стоит удивляться, что качество жизни не улучшается, а только ухудшается. В случае серьезных заболеваний нетрадиционный подход может служить лишь дополнительной терапией.
Что свидетельствует о киберхондрии?
Чрезмерные опасения за свое здоровье — не новый феномен, и раньше медики сталкивались с такими пациентами. Однако несколько десятилетий назад это не было столь распространено, потому что, чтобы добраться до медицинской энциклопедии, нередко нужно было идти в библиотеку. Сейчас источник знаний у каждого в телефоне. Есть ситуации, когда психиатры говорят о киберхондрии. Таких пациентов характеризуют четыре компонента.
- Чрезмерность. Склонность неоднократно искать медицинскую информацию о своих симптомах, проводя много времени в интернете.
- Дистресс, или негативный стресс. Чем больше информации изучает человек, тем выше испытываемый стресс и тревога. Ищущий злится, если кто-то его успокаивает. Если врач объясняет, что у него что-то другое, реакция может быть агрессивной.
- Замешательство. Чем больше читает, тем больше неясности в прочитанном — человеку кажется, что он больше ничего не понимает. Он требует у семейного врача повторных обследований, на которые уже успел записаться, и из-за своего беспокойства резко ведет себя с медиками. Если результаты обследования показывают, что человек здоров, он считает, что обследование проведено поверхностно, поэтому идет в другое медицинское учреждение.
- Компульсивное поведение. Действия становятся навязчивыми, и если что-то идет не по плану человека, его тревога только нарастает, пока не достигает высшей степени. Тогда поведение становится невыносимым и агрессивным.