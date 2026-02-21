Дети в Риге в панике бежали в магазин, спасаясь от преследования незнакомых взрослых
В четверг группа учеников третьего класса из Рижской 45-й средней школы пережила по-настоящему пугающий инцидент. Незнакомые мужчина и женщина терроризировали детей в районе, и испуганные дети искали укрытие сначала в магазине, а затем и в школе.
После уроков дети возвращались от местной заправки в районе улицы Ропажу в Риге — вероятно, искали место, чтобы купить что-нибудь вкусное. Внезапно двое взрослых — женщина и мужчина — начали на них кричать и гнаться за ними, сообщает «Degpunktā».
Преследователи загнали школьников к детской площадке, стали угрожать и схватили одного из мальчиков за руку, пытаясь утащить его.
Мать пострадавшего ребёнка рассказывает: «Они говорили, что зарежут, но ножа не было — дети его не видели. Я тоже спрашивала, действительно ли был нож? Дети сказали, что нет, только угрозы. Уже начали куда-то тянуть моего сына. (Удалось ли ему вырваться?) Да, но он вообще не понял, что происходит, был в шоке».
Перепуганные дети со слезами на глазах побежали с площадки в ближайший магазин Aibe. Взрослые последовали за ними. О произошедшем дальше рассказала продавец магазина Лигита.
«Дети вбежали в магазин, один из мальчиков плакал. (Что делали взрослые?) Уже ничего, но та женщина упомянула нож. Что-то вроде: “Возьму нож, поцарапаю”. Такой бред», — говорит продавец.
Продавцы начали кричать на агрессивных взрослых, требуя оставить детей в покое. В итоге тех удалось выгнать из магазина, после чего сотрудники стали успокаивать школьников. Пострадавшему мальчику дали воды, а всем пятерым объяснили, как безопасно добраться домой: идти вместе и в случае опасности громко звать на помощь.
Дети решили вернуться в школу, расположенную менее чем в 100 метрах от магазина и площадки. Провожая их, продавец заметила, что хулиганы всё ещё находятся у качелей и уже пристают к другим ученикам.
Вернувшись в школу, мальчик, которого пытались утащить, позвонил матери. После этого была вызвана полиция. Правоохранители приняли показания у детей и поговорили с директором Рижской 45-й средней школы Байбой Неймане.
Директор подчеркнула, что безопасность детей — приоритет, и отметила, что школьники поступили правильно, обратившись за помощью к взрослым. По её словам, школа пока не располагает информацией о результатах разбирательства.
Родители утверждают, что дети не провоцировали взрослых и ничего им не отвечали, чтобы не вызвать агрессию.
Продавец Лигита заявила, что мужчина якобы известен в районе как нарушитель спокойствия и уже неоднократно задерживался. По её словам, его отправляли на лечение в психиатрическую больницу на улице Твайка, однако спустя некоторое время он возвращался, и всё начиналось заново.
Родители обеспокоены произошедшим и намерены добиваться возбуждения уголовного дела. Мать одного из детей заявила, что уже направила заявления в полицию и прокуратуру, чтобы подобное больше никогда не повторилось.