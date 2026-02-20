Пытки, казни и "гирлянды" отрезанных ушей: российский генерал в переписках хвастался зверствами на войне
Расследователи обнародовали архив переписки российского генерала, в котором он обсуждает пытки и убийства украинских пленных. Материалы указывают не только на личную жестокость, но и на возможное одобрение насилия со стороны командования.
Расследовательские проекты "Схемы" и "Система", связанные с медиа "Радио Свобода" и "Настоящее Время", получили архив личной переписки российского генерала Романа Демурчиева. В материалах — сообщения за 2022–2024 годы, а также фото и видео, которые, по данным журналистов, свидетельствуют о пытках и внесудебных казнях украинских военных.
49-летний Демурчиев как минимум до декабря 2024 года занимал должность заместителя командующего 20-й общевойсковой армией РФ. В 2023 году звание генерал-майора ему присвоил Владимир Путин. В открытых источниках нет информации о его нынешнем месте службы.
2/7 49-летний генерал-майор Демурчиев – активный участник российского вторжения в Украину. Он высоко ценится российским руководством: ходил на совещания с высшим командованием, получал премию из рук губернатора Московской области и орден от главы Чечни Рамзана Кадырова. pic.twitter.com/NgxufEImq0— Радио Свобода (@SvobodaRadio) February 19, 2026
«Убить или отдать на пытки»
Согласно изученной переписке, генерал в разговорах с сослуживцами и близкими неоднократно упоминал об отрезанных ушах украинских военных и делился соответствующими фотографиями. В одном из диалогов с женой он в циничной форме обсуждал, что можно сделать с отрезанными частями тела.
Например, с женой он обсуждал снимки так:
- — А потом что с ними делать? — спрашивает его жена.
- — Соберу гирлянду и подарю.
- — Как свиные уши к пиву.
- — Ага.
Обращение с пленными Демурчиев регулярно обсуждал с офицером военной контрразведки по имени Роман. В октябре 2023 года он напрямую спросил собеседника, что делать с одним из украинских пленных — убить его или передать для пыток. В итоге пленного забрали. Позднее этот военнослужащий вернулся в Украину в рамках обмена и подтвердил, что подвергался жестоким избиениям и пыткам электрическим током.
Из переписки также следует, что офицер контрразведки направлял к генералу пленных и задержанных с просьбами об их убийстве.
Видео казни и реакция командования
В декабре 2024 года Демурчиев обсуждал с подчиненными видео, на котором бывшие заключенные, воюющие на стороне РФ, захватывают троих украинских военных и затем убивают их саперными лопатками. Судя по сообщениям, генерал доложил о случившемся своему начальнику — командующему 20-й армией генералу Олегу Митяеву. Тот, как утверждается, распорядился наградить участников расправы.
Журналисты делают вывод, что насилие в отношении военнопленных и внесудебные казни не являются единичными эпизодами, а носят системный характер и могут поощряться на уровне командования.
Расследование продолжает изучаться экспертами и правозащитниками как возможное доказательство военных преступлений.