Нет дипломатического опыта: кто такая Мелисса Арджирос, ставшая новым послом США в Латвии
Новая посол США в Латвии Мелисса Арджирос вручила аккредитационные грамоты президенту Эдгару Ринкевичу в Рижском замке и заявила, что одним из ее приоритетов станет тесное сотрудничество двух стран в НАТО.
Сегодня Мелисса Арджирос вручила в Рижском замке аккредитационные грамоты президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. После этого она выступила с коротким обращением к журналистам.
Арджироса подчеркнула, что для нее большая честь начать работу в качестве посла США в Латвии. Встречаясь с Ринкевичем, она, по ее словам, подтвердила послание о том, что для нее честь работать в стране, которая вместе с США разделяет приверженность борьбе за свободу.
«Я выразила наше уважение лидерству Латвии в нашей общей обороне», — сказала Арджироса.
Она отметила, что Латвия является примером благодаря своей готовности выделять 5% валового внутреннего продукта на оборону. Кроме того, обеспечение безопасных границ является приоритетом Латвии, добавила Арджирос.
В то же время она подчеркнула, что партнерство Латвии и США выходит далеко за рамки сферы безопасности. По ее словам, опыт в бизнесе и филантропии сформировал ее подход к партнерствам и решению проблем.
«Я рада возможности укреплять наши торговые связи, поддерживая инвестиции, инновации и сотрудничество в энергетике. Я очень благодарна за теплый прием, особенно в этот холодный февраль. С нетерпением жду возможности продолжать развивать нашу давнюю традицию дружбы», — сказала Арджирос.
После церемонии аккредитации Эдгар Ринкевич обсудил с Арджирос двустороннее сотрудничество, в частности военное присутствие США, взаимодействие в сфере безопасности и обороны, а также сотрудничество в энергетике, оборонной промышленности и технологиях, сообщил агентству LETA советник Ринкевича по коммуникации Мартиньш Дрегерис.
В ходе беседы президент акцентировал историческую роль США в независимости и развитии Латвии, поздравил США с предстоящей 250-й годовщиной независимости и отметил ожидаемую в следующем году 105-ю годовщину дипломатических отношений Латвии и США.
Ринкевич поблагодарил за нынешнее военное присутствие США в регионе Балтии и в Латвии и призвал усилить это присутствие в Латвии. Президент подчеркнул, что Латвия целенаправленно увеличивает инвестиции в оборону, выполняя обязательства саммита НАТО в Гааге о выделении 5% ВВП на оборону.
«Латвия осознает свою ответственность за охрану внешней границы ЕС и НАТО с Россией и Беларусью, инвестирует в оборонные возможности и развитие инфраструктуры, в том числе в создание крупнейшего в Балтии военного полигона “Селия”. Совместные учения с военнослужащими США и союзников взаимовыгодны, повышают способности к военному взаимодействию и являются важным сигналом сдерживания», — подчеркнул Ринкевич.
Во время встречи Ринкевич высоко оценил сильную двухпартийную поддержку стран Балтии в Конгрессе США. «Решение Конгресса США продолжать поддержку Балтийской инициативы безопасности — это сильное подтверждение тесного партнерства США и стран Балтии, а также прямой вклад в укрепление сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге», — отметил он.
Ринкевич выразил уверенность, что тесное и прагматичное трансатлантическое сотрудничество является незаменимым элементом как европейской безопасности, так и поддержки Украины. Латвия — надежный союзник в этих усилиях. «Мы плечом к плечу были вместе с американскими военнослужащими, противостоя угрозам международного терроризма в Афганистане и Ираке еще до вступления в НАТО», — подчеркнул президент.
Сегодня новая посол США также встретится с премьер-министром Эвикой Силиней и министром иностранных дел Байбой Браже.
Как сообщалось, Сенат США утвердил Арджирос послом в Латвии. У нее нет предыдущего дипломатического опыта, однако, по информации американских СМИ, она пожертвовала два миллиона долларов на инаугурацию президента США Дональда Трампа.
В биографии на сайте Госдепартамента США указано, что Арджирос — инвестор в недвижимость в Калифорнии. Она занимала различные должности в семейной компании по недвижимости Arnel & Affiliates, в том числе была вице-президентом компании.
Арджирос также является одной из исполнительных директоров семейного фонда Арджиросов, занимающегося благотворительностью в разных сферах, и участвует в деятельности различных общественных организаций, в том числе фонда Рональда Рейгана и фонда Ричарда Никсона. В 2007 году Арджироса получила степень бакалавра в университете Чепмена в Калифорнии.
В США послами назначают не только карьерных дипломатов, но и сторонников партий. Например, в 2004 году тогдашний президент Джордж Буш-младший выбрал послом в Латвии активистку и донора Республиканской партии Кэтрин Тодд Бейли.