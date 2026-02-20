Нет дипломатического опыта: кто такая Мелисса Арджирос, ставшая новым послом США в Латвии

Арджироса подчеркнула, что для нее большая честь начать работу в качестве посла США в Латвии. Встречаясь с Ринкевичем, она, по ее словам, подтвердила послание о том, что для нее честь работать в стране, которая вместе с США разделяет приверженность борьбе за свободу.