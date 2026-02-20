Ответ бывшего президента США Барака Обамы об НЛО взбудоражил соцсети

Позже в социальных сетях Обама пояснил, что скорее имел в виду неизмеримость Вселенной и статистическую вероятность того, что на других планетах существует жизнь, однако у него нет достоверных доказательств того, что инопланетяне посещали Землю. «Если Вселенная бесконечна и количество планет огромно, то весьма вероятно, что где-то там существует какая-то форма жизни. Но это не означает, что у нас на Земле есть убедительные доказательства этого», — добавил Обама.