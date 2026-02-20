Ответ бывшего президента США Барака Обамы об НЛО взбудоражил соцсети
Людей всегда интересовало, одни ли мы во Вселенной и существует ли структура, которая знает больше, чем раскрывается публично. В недавнем подкасте бывший президент США высказал свое мнение о существовании инопланетян и о том, что президент на самом деле знает об их существовании.
Бывший президент США Барак Обама привлек внимание общественности, говоря о внеземных цивилизациях. Разговор начался с обычных политических и социальных вопросов, но быстро превратился в волну спекуляций, когда тема сместилась к возможности существования жизни в других местах Вселенной.
В недавней передаче Обаму спросили, верит ли он, что мы не одни во Вселенной. Его ответ был весьма неожиданным, поскольку люди предполагают, что у него, как у бывшего президента, значительно больший запас знаний, в том числе секретной информации, по сравнению с обычным гражданином.
Вселенная бесконечна — и мнения тоже разные
Во Вселенной бесчисленное количество планет и галактик, размеры которых на самом деле никто не может точно оценить. Благодаря космическим планетариям и работе ученых мы смогли увидеть лишь небольшую часть этой огромной системы.
Однако в общей картине ясно одно: в настоящее время нет доказательств того, что мы единственные во Вселенной. Также существует мнение, что NASA и Соединенные Штаты, возможно, наиболее информированы о ситуации и скрывают информацию, которая могла бы шокировать человечество.
«Зона 51» известна как чрезвычайно секретная база ВВС США, где разрабатывается и тестируется новая авиационная и военная техника. Там работают высококвалифицированные пилоты и инженеры, деятельность которых строго конфиденциальна. Хотя в СМИ и поп-культуре распространены истории о НЛО и инопланетянах, нет подтвержденных доказательств того, что на базе хранятся инопланетные технологии или части тел.
Даже действующие президенты, вероятно, имеют доступ лишь к части секретной информации, касающейся военной техники и национальной безопасности, и никто из них не осведомлен полностью обо всем. Тем не менее свое мнение могут высказать бывшие президенты, покинувшие свой пост.
Что знает Обама?
В недавнем подкасте ведущий Брайан Тайлер Коэн задал Бараку Обаме вопрос: «Существуют ли инопланетяне?» Обама скромно ответил: «Они существуют, но я их не видел, и их там не хранят». Ведущий сразу уточнил: «Вы имеете в виду “Зону 51”?»
Обама с юмором добавил, что инопланетяне и их технологии не держатся в секрете на военной базе «Зона 51» в Неваде или в других подземных объектах — если только нет заговора, скрывающего эту информацию даже от президента.
Позже в социальных сетях Обама пояснил, что скорее имел в виду неизмеримость Вселенной и статистическую вероятность того, что на других планетах существует жизнь, однако у него нет достоверных доказательств того, что инопланетяне посещали Землю. «Если Вселенная бесконечна и количество планет огромно, то весьма вероятно, что где-то там существует какая-то форма жизни. Но это не означает, что у нас на Земле есть убедительные доказательства этого», — добавил Обама.
Научная точка зрения
В последние годы правительство США обнародовало несколько данных о случаях, связанных с необъяснимыми воздушными объектами. Многие из этих случаев широко освещались в СМИ и вызвали интерес к возможному существованию инопланетян. Ученые также подчеркивают, что хотя существование жизни во Вселенной статистически весьма вероятно, нет доказательств существования разумной жизни, которая посетила бы Землю.
Обама также подчеркнул, что важно различать научно доказанные факты и популярные теории заговора.
Реакция СМИ и интерес общества
Высказывание Обамы вызвало широкую волну спекуляций в СМИ, особенно в социальных сетях, где многие интерпретируют его слова как подтверждение существования инопланетян, пишет Limon.ee.
Бывшему президенту теперь приходится разъяснять СМИ, что это был скорее размышляющий ответ и что у него нет новой информации, которую можно было бы раскрыть. «Во время моего президентства не появилось ничего, что подтверждало бы прибытие инопланетян на Землю. Но Вселенная огромна, и существует множество возможностей», — сказал Обама.