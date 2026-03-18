В Латвии
Сегодня 10:47
Неделя в Латвии завершится почти идеальной весенней погодой: к выходным станет солнечно и тепло
После мокрого старта недели Латвию ждет почти идеальный весенний финал: туман и осадки уйдут, небо прояснится, а выходные принесут солнце и до +13 градусов, прогнозируют синоптики.
В четверг днем и в ночь на пятницу с северо-запада Латвию пересекут дождевые облака, также ожидается мокрый снег и туман. В пятницу прояснится, больше облаков будет в Латгале. Юго-западный ветер сменится северным.
В субботу и воскресенье ожидается легкая и переменная облачность, без осадков. Ветер снова повернет с юга на с юго-запада и будет дуть слабо или умеренно.
Температура воздуха по ночам будет понижаться до +2...-5 градусов, днем составит +3...+10. В субботу и воскресенье на большей части территории страны потеплеет до +8...+13 градусов.
На реках продолжится преимущественно спад уровня воды.