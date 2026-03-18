Адвокат: жители Латвии занимаются "самолечением" и в юриспруденции
Многие жители Латвии пытаются разбираться в законах так же, как лечатся по советам знакомых. Адвокат предупреждает: люди часто даже не знают своих прав и из-за этого совершают серьезные ошибки.
Самолечение распространено не только в медицине, но и в юриспруденции, заявил присяжный адвокат Риналдс Бушс в интервью программе «Rīta panorāma» на Латвийском телевидении.
«Часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда люди не признают не только прокуроров, адвокатов и судей, но и не знают собственных прав, что является самым печальным», — отметил он.
По словам адвоката, в обществе существует множество вопросов и ситуаций, в которых люди, к сожалению, плохо ориентируются. «Общаясь со знакомыми и друзьями, люди формируют неправильные представления о том, как решать проблемы», — сказал Бушс, призвав в сложных ситуациях обращаться к присяжному адвокату.
Как уже сообщалось, с 16 по 20 марта в Латвии проходят ежегодные Дни адвокатуры. В этот период также будут организованы дни бесплатной юридической помощи, когда присяжные адвокаты и их помощники по возможности и на добровольной основе будут проводить бесплатные консультации.