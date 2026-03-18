ФОТО: в Восточной больнице первым двум пациентам провели новую процедуру на сердце без открытой операции

Во время процедуры через кровеносный сосуд в области паха в сердце вводится специальное устройство, с помощью которого ушко перекрывается и исключается из общего кровотока. Это означает, что в месте, где чаще всего образуются тромбы, кровь больше не застаивается, а риск их формирования значительно снижается. Процедура проводится под контролем рентгена и ультразвукового исследования сердца, что обеспечивает максимальную точность и безопасность. В среднем она длится от 60 до 90 минут.