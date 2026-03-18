ФОТО: в Восточной больнице первым двум пациентам провели новую процедуру на сердце без открытой операции
В Рижской Восточной клинической университетской больнице первым двум пациентам провели современную процедуру на сердце. Это малоинвазивный метод лечения для пациентов с нарушениями сердечного ритма, у которых повышен риск инсульта, но которые не могут длительно принимать препараты, разжижающие кровь.
Ушко левого предсердия — это небольшой выступ в левом предсердии сердца. У пациентов с фибрилляцией предсердий — распространенным нарушением сердечного ритма, при котором сердце бьется нерегулярно и хаотично, — именно в этом месте чаще всего образуются тромбы. Если такой тромб попадает в кровоток и достигает головного мозга, это может привести к инсульту.
Чтобы снизить этот риск, пациентам обычно назначают антикоагулянты, то есть препараты, разжижающие кровь. Однако не все могут принимать их длительное время. У части пациентов высок риск кровотечений — например, если ранее уже были повторные внутренние кровотечения, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, частые падения или серьезные нарушения кроветворения. В таких случаях закрытие ушка левого предсердия становится эффективной альтернативой, позволяющей уменьшить риск инсульта без необходимости пожизненно принимать кроворазжижающие препараты.
Во время процедуры через кровеносный сосуд в области паха в сердце вводится специальное устройство, с помощью которого ушко перекрывается и исключается из общего кровотока. Это означает, что в месте, где чаще всего образуются тромбы, кровь больше не застаивается, а риск их формирования значительно снижается. Процедура проводится под контролем рентгена и ультразвукового исследования сердца, что обеспечивает максимальную точность и безопасность. В среднем она длится от 60 до 90 минут.
В Восточной больнице эту процедуру выполнили малоинвазивным способом без вскрытия грудной клетки. Это обеспечивает пациентам более короткий срок госпитализации и более быстрое восстановление.