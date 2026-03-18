ФОТО: в Восточной больнице первым двум пациентам провели новую процедуру на сердце без открытой операции
В Рижской Восточной клинической университетской больнице первым двум пациентам провели современную процедуру на сердце. Это малоинвазивный метод лечения для пациентов с нарушениями сердечного ритма, у которых повышен риск инсульта, но которые не могут длительно принимать препараты, разжижающие кровь.

Ушко левого предсердия — это небольшой выступ в левом предсердии сердца. У пациентов с фибрилляцией предсердий — распространенным нарушением сердечного ритма, при котором сердце бьется нерегулярно и хаотично, — именно в этом месте чаще всего образуются тромбы. Если такой тромб попадает в кровоток и достигает головного мозга, это может привести к инсульту.

В Восточной больнице Риги впервые провели процедуру, которая помогает снизить риск инсульта без открытой операции.
Чтобы снизить этот риск, пациентам обычно назначают антикоагулянты, то есть препараты, разжижающие кровь. Однако не все могут принимать их длительное время. У части пациентов высок риск кровотечений — например, если ранее уже были повторные внутренние кровотечения, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, частые падения или серьезные нарушения кроветворения. В таких случаях закрытие ушка левого предсердия становится эффективной альтернативой, позволяющей уменьшить риск инсульта без необходимости пожизненно принимать кроворазжижающие препараты.

Во время процедуры через кровеносный сосуд в области паха в сердце вводится специальное устройство, с помощью которого ушко перекрывается и исключается из общего кровотока. Это означает, что в месте, где чаще всего образуются тромбы, кровь больше не застаивается, а риск их формирования значительно снижается. Процедура проводится под контролем рентгена и ультразвукового исследования сердца, что обеспечивает максимальную точность и безопасность. В среднем она длится от 60 до 90 минут.

В Восточной больнице эту процедуру выполнили малоинвазивным способом без вскрытия грудной клетки. Это обеспечивает пациентам более короткий срок госпитализации и более быстрое восстановление.

