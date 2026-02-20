В Даугавпилсе задержали распространителя запрещенных в Латвии телеканалов - ему грозит суровое наказание
Государственная полиция 12 июня 2023 года начала уголовный процесс по подозрению в незаконном предоставлении телевизионных услуг в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае. В ходе ряда следственных действий полицейские установили, что мужчина 1975 года рождения обеспечивал незаконный телевизионный сервис более чем 30 абонентам. 11 февраля 2026 года уголовное дело было передано в прокуратуру для начала уголовного преследования.
5 марта 2024 года сотрудники Государственной полиции в сотрудничестве с сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступлениями Главного управления криминальной полиции провели четыре санкционированных обыска в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае у лиц, которым был обеспечен незаконный доступ к телевизионным программам, запрещенным к распространению на территории Европейского союза в соответствии с решениями Совета Европейского союза и Национального совета по электронным средствам массовой информации. В ходе обысков правоохранители изъяли один декодер. Также обыск был проведен у мужчины 1975 года рождения, подозреваемого в организации незаконного предоставления телевизионных услуг.
В ходе расследования установлено, что незаконные телевизионные услуги в различные периоды времени предоставлялись более чем 30 абонентам.
По данному факту в Государственной полиции был начат уголовный процесс по статье 208 Уголовного закона — за осуществление предпринимательской деятельности, в отношении которой установлен специальный запрет. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или краткосрочного лишения свободы, либо общественных работ, либо штрафа с конфискацией имущества или без таковой, а также лишение права заниматься определенным или всеми видами коммерческой деятельности, либо определенной профессиональной деятельностью, либо занимать определенную должность на срок от двух до пяти лет.
11 февраля 2026 года сотрудники Следственного отдела Южнолатгальского участка Управления Латгальского региона Государственной полиции завершили расследование по указанному уголовному делу и направили его в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении мужчины 1975 года рождения.