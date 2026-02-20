В Даугавпилсе задержали распространителя запрещенных в Латвии телеканалов - ему грозит суровое наказание

По данному факту в Государственной полиции был начат уголовный процесс по статье 208 Уголовного закона — за осуществление предпринимательской деятельности, в отношении которой установлен специальный запрет. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или краткосрочного лишения свободы, либо общественных работ, либо штрафа с конфискацией имущества или без таковой, а также лишение права заниматься определенным или всеми видами коммерческой деятельности, либо определенной профессиональной деятельностью, либо занимать определенную должность на срок от двух до пяти лет.