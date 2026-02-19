Бесплатное обучение по программе IB: открыт конкурс для латвийских школьников
Международная школа King’s College School, Latvia совместно с ведущей мировой группой частных школ Inspired Education объявляет приём заявок на две стипендии для начала обучения в 2026 году. Талантливые и мотивированные школьники из Латвии получат возможность бесплатно получить качественное международное образование — как в Латвии, так и за границей.
Стипендия академического превосходства
Стипендия предназначена для учеников 9-х и 10-х классов (по латвийской системе образования), которые планируют начать обучение по программе Международного бакалавриата (IBDP) в King’s College School, Latvia.
Стипендия полностью или частично (50%) покрывает стоимость двухлетней программы IBDP, признанной во всём мире и открывающей выпускникам путь в ведущие университеты. Общая стоимость стипендии составляет 50 000 евро. Её цель — поддержать учащихся с высокими академическими достижениями, сильной мотивацией и чётким видением своего будущего.
Эмилия Луцауа (17 лет), обладательница стипендии 2025 года, сейчас обучается по программе IBDP:
«Учёба по программе IBDP в King’s College School, Latvia очень требовательная, но приносит огромное удовлетворение и значительно улучшает мои академические навыки. Обучение строится индивидуально: учителя помогают развивать наши сильные стороны и способствуют росту не только в учёбе, но и как личности. Получение этой стипендии изменило мою жизнь и открыло возможности, о которых я раньше даже не мечтала».
Отбор кандидатов будет проходить в несколько этапов: тестирование, письменная работа и собеседование с представителями школы. По итогам конкурса одному ученику будет полностью или частично (от 50% до 100% годовой платы за обучение) покрыта стоимость обучения. Размер поддержки зависит от академических способностей кандидата и результатов вступительных испытаний.
Подать заявку на стипендию можно до 27 марта. Более подробная информация и анкета для подачи заявки доступны по ссылке: https://ej.uz/kings_stipendija. Имя получателя стипендии будут объявлены до 17 апреля 2026 года.
Стипендия Nsouli
Стипендия Nsouli предоставляет уникальную возможность школьникам от 13 лет обучаться либо в King’s College School, Latvia, либо в одной из более чем 100 школ группы Inspired Education за рубежом.
Цель программы — обеспечить талантливым и способным молодым людям из разных социальных и культурных сред доступ к международному образованию и возможностям развития в академической сфере, спорте, сценическом и творческом искусстве.
В прошлом году стипендию Nsouli получили 18 молодых людей из 12 стран. В целом с момента запуска программы её обладателями стали 30 учеников из 17 стран, включая Латвию.
Подать заявку можно до 1 мая 2026 года, заполнив анкету здесь: https://ej.uz/Nsouli_stipendija. Имена стипендиатов будут объявлены до конца мая 2026 года.
Основатель, председатель и исполнительный директор Inspired Education Надим М. Нсули отметил:
«Стипендии открывают доступ к всестороннему образованию, которое сочетает высокие академические стандарты с развитием личности, лидерских качеств и характера. Эта программа отражает стремление Inspired Education расширять доступ к образованию мирового уровня и создавать реальные возможности для талантливых учеников из разных социальных и культурных сред».