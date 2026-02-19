Бесплатное обучение по программе IB: открыт конкурс для латвийских школьников

«Учёба по программе IBDP в King’s College School, Latvia очень требовательная, но приносит огромное удовлетворение и значительно улучшает мои академические навыки. Обучение строится индивидуально: учителя помогают развивать наши сильные стороны и способствуют росту не только в учёбе, но и как личности. Получение этой стипендии изменило мою жизнь и открыло возможности, о которых я раньше даже не мечтала».