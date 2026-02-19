Должностные лица государства длительное время не исполняют свои обязанности и нарушают нормы права Европейского союза, не требуя вернуть незаконно выплаченные средства OIK у спонсоров собственной партии. Если бы должностные лица, в том числе Янис Патмалниекс, выполняли свои обязанности, OIK вообще не был бы незаконно введен и не мог бы незаконно взиматься на протяжении многих лет.