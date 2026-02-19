Tiesiskums.lv обратится в Генпрокуратуру с просьбой расследовать возможные преступления Яниса Патмалниекса и других должностных лиц
Сегодня стало известно, что будет проведена проверка по заявлению депутата партии «Новое Единство» Яниса Патмалниекса, поданному в Генеральную прокуратуру, в связи с начатой обществом Tiesiskums.lv инициативой по возврату OIK.
Общество Tiesiskums.lv сделает все возможное и юридически допустимое, чтобы Генеральная прокуратура всесторонне и полноценно проверила аферу с незаконным введением OIK и привлекла к ответственности всех должностных лиц, виновных в ущербе латвийской экономике на несколько миллиардов.
Текущая публичная активность бывшего заместителя государственного секретаря Министерства экономики по вопросам энергетики Яниса Патмалниекса, который является одним из наиболее вовлеченных чиновников и политиков в незаконное введение OIK, по мнению общества, является попыткой отвлечь внимание от его возможной ответственности за незаконное введение и взимание OIK, а также от возможной уголовной ответственности за невзыскание OIK.
Должностные лица государства длительное время не исполняют свои обязанности и нарушают нормы права Европейского союза, не требуя вернуть незаконно выплаченные средства OIK у спонсоров собственной партии. Если бы должностные лица, в том числе Янис Патмалниекс, выполняли свои обязанности, OIK вообще не был бы незаконно введен и не мог бы незаконно взиматься на протяжении многих лет.
Кроме того, от общества, по утверждению организации, сейчас скрывают то, что в соответствии с ранее указанными нормативными актами Европейского союза и описанной ранее судебной практикой Суда Европейского союза компетентные должностные лица Латвии должны были бы требовать возврата средств у получателей OIK, однако этого не делается.
Общество считает, что в бездействии этих чиновников и должностных лиц усматриваются признаки преступного деяния — бездействия должностных лиц, поскольку в результате такого бездействия уже сейчас наступил срок давности по большей части незаконно выплаченного OIK, и с каждым месяцем продолжает уменьшаться сумма, которую можно было бы взыскать с получателей незаконно введенного OIK и которую было бы справедливо и юридически обоснованно направить всем плательщикам OIK.
Общество напоминает, что ранее уже неоднократно различные СМИ и журналисты проводили исследования, показывая значительную долю пожертвований получателей OIK тем политическим партиям, которые выдавали лицензии OIK.