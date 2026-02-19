Все забронировано уже в первую минуту продажи: зрители не смогли приобрести билеты в Валмиерский театр

Особенности работы системы таковы, что сразу после поступления билетов в продажу заинтересованные лица помещают их в корзину, где они резервируются на 15 минут. В этот период в системе они отображаются как забронированные. Из-за высокого спроса система не всегда сразу точно отражает реальную ситуацию, поэтому театр призывает регулярно обновлять страницу. Нередко бывает так, что изначально билеты отображаются как распроданные, но спустя некоторое время вновь становятся доступными.