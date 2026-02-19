Все забронировано уже в первую минуту продажи: зрители не смогли приобрести билеты в Валмиерский театр
В редакцию портала Jauns.lv обратились несколько читателей, выразив недоумение по поводу продажи билетов на спектакли Валмиерского драматического театра. По словам покупателей, уже в первую минуту после официального старта продаж в системе появлялось сообщение о том, что все билеты зарезервированы, а вскоре — что спектакли полностью распроданы. В театре поясняют, что причина кроется в высоком спросе и особенностях работы системы бронирования.
Одна из читательниц рассказывает, что в день начала продажи билетов на апрельские спектакли она открыла ссылку на покупку примерно за десять минут до официального старта. Однако в момент начала продаж система показала, что все билеты уже зарезервированы. Примерно через минуту появилось сообщение, что спектакль полностью распродан.
В Валмиерском драматическом театре отмечают, что с точки зрения театра это «приятная проблема», поскольку она свидетельствует о большом интересе зрителей. Самые востребованные постановки, билеты на которые действительно исчезают за считанные секунды, — это «Пропавший сын», «Тельма и Луиза», а также готовящаяся премьера «Эгоманьяки». На остальные спектакли репертуара, которых немало, приобрести билеты значительно проще.
В театре поясняют, что самые популярные спектакли проходят в малых залах на 80–100 мест, тогда как спрос во много раз превышает количество доступных мест. Продажа билетов онлайн и в кассах начинается одновременно, однако больше шансов приобрести билет всё же через интернет.
В театре подчёркивают, что все покупатели находятся в равных условиях — даже актёры. В качестве примера приводится актриса Мара Менника, которая однажды одновременно стояла в очереди в кассу и пыталась купить билеты через телефон — и ей это удалось.
Особенности работы системы таковы, что сразу после поступления билетов в продажу заинтересованные лица помещают их в корзину, где они резервируются на 15 минут. В этот период в системе они отображаются как забронированные. Из-за высокого спроса система не всегда сразу точно отражает реальную ситуацию, поэтому театр призывает регулярно обновлять страницу. Нередко бывает так, что изначально билеты отображаются как распроданные, но спустя некоторое время вновь становятся доступными.
В Валмиерском театре нет абонементной системы. Ранее на самые востребованные спектакли принимались и групповые заявки, однако из-за огромного интереса и очереди ожидания, насчитывающей сотни человек, от этой практики отказались, чтобы сохранить принцип равенства для всех покупателей. Исключение составляют школьные группы, которые регулярно записываются на спектакль «Пропавший сын», однако и в этом случае очередь длинная и продвигается медленно — некоторые группы ожидали билеты даже год.
В театре подчёркивают, что число особенно востребованных постановок невелико, и в настоящее время изменения в системе продажи билетов не планируются. Зрителей призывают к терпению и пониманию.
«Спасибо нашим зрителям за такую большую любовь», — добавили в Валмиерском драматическом театре.