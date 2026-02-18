В Латвии возник риск массовой гибели рыбы. Население просят помочь
Государственная служба окружающей среды (Valsts vides dienests - VVD) сообщает, что в водоемах Латвии в местах, где зимой образуется толстый слой льда и снега, при потеплении существует риск замора рыбы.
Чаще всего такие ситуации наблюдаются в феврале и марте, особенно во время оттепели. Чтобы снизить риск, служба рекомендует своевременно принимать профилактические меры, например прорубать лунки или в небольших водоемах, таких как пруды, проводить аэрацию воды, насыщая ее кислородом.
Аэрацию можно обеспечить и путем создания лунок. Однако обычное квадратное или прямоугольное отверстие зачастую недостаточно эффективно. Лучше работают лунки в форме букв Т или L, которые обеспечивают более хорошую циркуляцию воздуха и движение воды.
Наиболее опасный для рыбы период обычно наступает во время таяния льда, когда уровень кислорода в воде резко снижается. В настоящее время во многих местах ситуация стабильна, однако служба регулярно обследует публичные водоемы, контролирует подледную рыбалку и отслеживает уровень кислорода.
Недостаток кислорода чаще всего возникает в мелких, заросших водоемах с медленным водообменом. Подо льдом и снегом вода не получает кислород из воздуха, а имеющийся кислород расходуется в процессе разложения водных растений и органических веществ. Поэтому в конце зимы в водоемах доступны только запасы кислорода, накопленные до образования ледяного покрова.
При недостатке кислорода рыба может погибнуть. Наиболее чувствительны лососевые виды, например сиг и ряпушка, а также хищные рыбы — судак и щука. Возле лунок часто собирается рыба, ищущая кислород, особенно щука и окунь, поэтому она может стать легкой добычей браконьеров. Служба напоминает, что такой вылов рыбы является незаконным.
Служба также напоминает, что каждый житель может участвовать в защите рыбных ресурсов. Если замечены нарушения, призывают сообщать в Государственную службу окружающей среды по телефону +371 26338800 или с помощью мобильного приложения Vides SOS.
