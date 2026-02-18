В Латвии возник риск массовой гибели рыбы. Население просят помочь

Недостаток кислорода чаще всего возникает в мелких, заросших водоемах с медленным водообменом. Подо льдом и снегом вода не получает кислород из воздуха, а имеющийся кислород расходуется в процессе разложения водных растений и органических веществ. Поэтому в конце зимы в водоемах доступны только запасы кислорода, накопленные до образования ледяного покрова.