"Уже несколько приговоров": Силиня заявила, что Латвия теперь жестче реагирует на оправдание агрессии

Эдгар Ринкевич со своей стороны отметил, что война неизбежно поднимает эмоции и рождает разные мнения. Но, подчеркнул он, в латвийском законодательстве ясно прописано: любые действия, которые оправдывают агрессию и носят криминальный характер, недопустимы. Президент не скрывал, что есть люди, считающие, будто и в XXI веке «война — это нормально», однако государство, по его словам, будет реагировать жестко и строго в рамках закона. «Если закон нарушат, это будет расследовано, человек будет осужден, если виновен, и он отбудет наказание», — сказал Ринкевич.