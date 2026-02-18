"Уже несколько приговоров": Силиня заявила, что Латвия теперь жестче реагирует на оправдание агрессии
После встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Эвика Силиня заявила журналистам: Латвия сейчас особенно сосредоточена на борьбе с преступлениями ненависти и агрессии — в том числе с теми, где оправдывается российская агрессия против Украины.
По словам Силини, почти за четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину и жители, и правоохранительные органы научились гораздо лучше распознавать такие случаи. «У нас есть несколько уголовных процессов, приговоров и дел. И это означает, что наше общество и государственные институты такие преступления не терпят», — подчеркнула она.
Эдгар Ринкевич со своей стороны отметил, что война неизбежно поднимает эмоции и рождает разные мнения. Но, подчеркнул он, в латвийском законодательстве ясно прописано: любые действия, которые оправдывают агрессию и носят криминальный характер, недопустимы. Президент не скрывал, что есть люди, считающие, будто и в XXI веке «война — это нормально», однако государство, по его словам, будет реагировать жестко и строго в рамках закона. «Если закон нарушат, это будет расследовано, человек будет осужден, если виновен, и он отбудет наказание», — сказал Ринкевич.
Как уже сообщалось ранее, Служба государственной безопасности (VDD) в своем отчете за 2025 год отмечает: война, начатая Россией против Украины, и связанные с ней события в прошлом году снова стали главной темой, которая привлекала внимание общества Латвии и влияла на настроение людей. Более того, по оценке VDD, влияние российской агрессии на общественные настроения в 2025 году оказалось даже сильнее, чем в 2023 и 2024 годах.
VDD связывает это с событиями в международной политике: звучали даже призывы к Украине фактически сдаться. Это усиливало тревогу в обществе и подпитывало опасения, что могут сложиться более выгодные для России геополитические условия. Международные процессы, отмечает служба, укрепляли чувство неопределенности и небезопасности, вызывая у людей вопросы о том, как перемены повлияют на безопасность стран Балтии.
При этом большинство жителей Латвии, продолжая поддерживать Украину, в 2025 году сохраняли бдительность и выступали против проявлений прокремлевского характера внутри страны, говорится в отчете. Не исчез и общественный запрос на меры по укреплению внутренней безопасности, усилению позиций государственного языка и снижению возможностей российского влияния.
Однако VDD указывает: в обществе по-прежнему есть часть жителей, которые скрыто или открыто поддерживают Россию и ее войну против Украины. По оценке службы, большинство сторонников российской агрессии — это люди, которые в повседневной жизни общаются по-русски, и их настроение и поведение в целом остается прежним. Эта часть общества продолжала выступать против мер по укреплению безопасности Латвии и позиций латышского языка, а попытки государства ограничить влияние страны-агрессора нередко ошибочно называла «русофобией» и «дискриминацией русскоязычных». Укреплению таких взглядов, говорится в отчете, способствует и то, что эти люди продолжают потреблять ресурсы, распространяющие российскую пропаганду.
Служба также отмечает, что в Латвии сохраняется противостояние взглядов между большинством, поддерживающим Украину, и частью жителей, поддерживающих Россию. По оценке VDD, это поддерживает скрытую этническую напряженность: большинство общества не принимает и осуждает любые проявления поддержки российской агрессии.
Поддерживающая Россию часть общества, отмечает VDD, в 2025 году чаще всего выражала свои взгляды именно в социальных сетях. Мониторинг информационного пространства показывает: за прошлый год в соцсетях вырос объем активности, поддерживающей российскую агрессию.
Рост таких проявлений чаще всего фиксировался в периоды, когда на международной арене складывались, на первый взгляд, более благоприятные для России обстоятельства. При этом на улицах, подчеркивает VDD, прокремлевских проявлений становилось меньше.
VDD совместно с Государственной полицией продолжала наблюдать за ситуацией и в городской среде. Чаще всего внимание служб привлекали случаи, когда люди крепили к одежде или автомобилям символику, прославляющую Россию. Фиксировались и нарисованные или наклеенные на объектах буквы «Z», а также другие символы, поддерживающие российскую агрессию. В 2025 году, отмечает служба, чаще, чем прежде, поступала информация о демонстративном включении «пророссийской» музыки или выкрикивании на улице лозунгов в поддержку страны-агрессора.