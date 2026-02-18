Брюссель разворачивается лицом к восточному флангу: деньги и новая стратегия для девяти стран, в том числе и Латвии

Исполнительный вице-президент по вопросам политики сплоченности и реформ Раффаэле Фитто заявил, что восточные регионы находятся не только на границе государств, но и на границе Европы. "Стратегия была разработана совместно с регионами и их сообществами, чтобы они оставались жизнеспособными и конкурентоспособными местами для работы и роста. Укрепление восточных приграничных районов - это стратегическая инвестиция в европейскую безопасность, стабильность, сплоченность и конкурентоспособность", - подчеркнул он.