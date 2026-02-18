Гордость Демене: 13-летняя Виталина Тихомирова получила "Молодежную премию года 2025"

В свободное время Виталина активно участвует в жизни молодёжи в волости Демене. В Аугшдаугавском крае в каждой волости созданы места для встреч молодёжи, и молодые люди Демене регулярно собираются в доме культуры. Виталине особенно нравится петь, танцевать и выступать на сцене. Она также помогает в организации мероприятий — одним из самых ярких событий последнего времени стала «Emoji Party», которая собрала молодёжь из нескольких волостей края.