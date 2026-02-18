Гордость Демене: 13-летняя Виталина Тихомирова получила "Молодежную премию года 2025"
Одной из самых юных лауреатов «Молодёжной премии года 2025» стала Виталина Тихомирова из Демене, Аугшдаугавского края. Для девочки это первая серьёзная награда в жизни, и, как она сама признаётся, полученная премия стала мощным стимулом и дальше активно участвовать в жизни местной молодёжи.
Виталина учится в 7-м классе Земгальской средней школы, сообщает самоуправление Аугшдаугавского края. Она с гордостью рассказывает о своей школе и учителях, подчёркивая, что в небольшой сельской школе каждому ребёнку уделяется индивидуальное внимание.
«Наша школа небольшая, но очень хорошая, классные учителя. В последние годы к нам приезжает учиться много детей из Даугавпилса, поэтому число учеников растёт, и это хорошо. У нас можно многого добиться», — говорит девочка.
Особенно ей нравятся английский язык и математика, и Виталина уже не раз участвовала в районных предметных олимпиадах. Девочка признаётся, что не является отличницей, но целеустремлённо старается улучшать свои результаты.
В свободное время Виталина активно участвует в жизни молодёжи в волости Демене. В Аугшдаугавском крае в каждой волости созданы места для встреч молодёжи, и молодые люди Демене регулярно собираются в доме культуры. Виталине особенно нравится петь, танцевать и выступать на сцене. Она также помогает в организации мероприятий — одним из самых ярких событий последнего времени стала «Emoji Party», которая собрала молодёжь из нескольких волостей края.
В будущем Виталина хочет развивать свои навыки в танцевальном коллективе, рассматривает возможность вступления в яунсардзе, а также с нетерпением ждёт своего 14-летия, чтобы принять участие в летней программе занятости школьников Аугшдаугавского края и заработать свою первую зарплату. В повседневной жизни ей также нравится готовить, проводить время с друзьями и заботиться о своём коте Айсе.
Специалист по делам молодёжи в волостях Демене и Лауцесе Йоланта Морозова подчёркивает, что Виталина — целеустремлённая и инициативная девушка:
«Виталина регулярно участвует в организации молодёжных мероприятий и общественных активностях. Благодаря своему ответственному отношению, настойчивости и желанию делать больше, чем от неё ожидают, она стала вдохновением для других молодых людей. Эта номинация — заслуженное признание её вклада».
Полученная награда для Виталины — это не только признание проделанной работы, но и мотивация продолжать начатое с уверенностью, что даже в небольшой районной школе и общине могут рождаться большие мечты и значимые достижения.