Дешевый онлайн-шопинг в опасности! Еврокомиссия проверит Shein на нарушение Закона о цифровых услугах

Заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен заявила: «В Европейском союзе незаконные товары запрещены независимо от того, продаются ли они на полке магазина или на онлайн-платформе. Закон о цифровых услугах защищает потребителей и их благополучие, а также обеспечивает им информацию об алгоритмах, которые на них влияют. В ходе расследования мы оценим, соблюдает ли Shein эти требования и несет ли ответственность за свои действия».