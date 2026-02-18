Дешевый онлайн-шопинг в опасности! Еврокомиссия проверит Shein на нарушение Закона о цифровых услугах
Еврокомиссия начала официальную процедуру против Shein по Закону о цифровых услугах. Платформу подозревают в продаже незаконных товаров, непрозрачных алгоритмах рекомендаций и использовании вызывающего зависимость дизайна.
Европейская комиссия начала официальную процедуру против китайской торговой онлайн-платформы Shein на основании Закона о цифровых услугах. Поводом стал вызывающий зависимость дизайн платформы, непрозрачная работа рекомендательных систем, а также продажа незаконных товаров, в том числе продукции, связанной с сексуальной эксплуатацией детей.
Заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен заявила: «В Европейском союзе незаконные товары запрещены независимо от того, продаются ли они на полке магазина или на онлайн-платформе. Закон о цифровых услугах защищает потребителей и их благополучие, а также обеспечивает им информацию об алгоритмах, которые на них влияют. В ходе расследования мы оценим, соблюдает ли Shein эти требования и несет ли ответственность за свои действия».
Комиссия проверит:
- имеются ли у Shein эффективные механизмы для предотвращения продажи незаконных товаров в ЕС, включая распространение материалов, связанных с сексуальной эксплуатацией детей, например продажу секс-кукол, похожих на детей;
- какие риски для пользователей создает вызывающий зависимость дизайн платформы (в том числе системы поощрений) и какие меры Shein предприняла для снижения этих рисков;
- насколько прозрачны рекомендательные системы Shein, с помощью которых пользователям предлагаются товары и контент. Согласно Закону о цифровых услугах, компания должна раскрывать основные параметры, на которых основываются рекомендации, а также предоставить пользователям как минимум одну простую настройку, не основанную на профилировании.
Комиссия проведет углубленное расследование. Сам факт начала официальной процедуры не означает, что вина Shein уже доказана.
Что будет дальше?
На следующем этапе Европейская комиссия продолжит сбор доказательств. Для этого Shein и третьим сторонам могут быть направлены дополнительные запросы информации, а также организованы проверки и встречи.
Начало процедуры дает Европейской комиссии право:
- применять дополнительные меры воздействия;
- принять решение о нарушении требований;
- либо признать достаточными обязательства, которые Shein предложит для устранения возможных нарушений.
В Законе о цифровых услугах не установлен жесткий срок завершения такой процедуры. Ее продолжительность будет зависеть от сложности дела, сотрудничества компании с Европейской комиссией и того, как она воспользуется своим правом на защиту.