Профессор Думпис: мы готовим много медиков, но они не доходят до профессии. Почему? Вот главный вопрос
Нехватка врачей и медсестер в Латвии связана не с количеством выпускников, а с условиями труда и отношением к профессии в обществе. Об этом в эфире Latvijas Radio 1 заявил инфектолог, профессор Уга Думпис.
Медицина — это очень тяжелая работа, и решающим фактором здесь является не только уровень оплаты труда. Об этом в интервью программе "Krustpunktā" на Latvijas Radio 1 заявил профессор, инфектолог Уга Думпис. "Это очень тяжелая работа — медицина. Там все важно, не только зарплата, но и условия, какие больницы, какие отношения, какая организация труда", — подчеркнул он.
По словам Думписа, в Латвии не наблюдается нехватки студентов медицинских специальностей. Напротив, конкурс в вузы высокий, и специалистов готовят даже больше, чем во многих других странах Европы. "Нам не хватает врачей и медсестер не потому, что они не заканчивают вузы. В наших университетах есть конкурс, и мы готовим очень много врачей и медсестер — больше, чем в других странах Европы. Причины совсем другие", — отметил профессор.
Одной из главных проблем он назвал отток специалистов за границу и то, что многие выпускники после получения диплома не работают по профессии. "Очень многие уезжают, многие не работают по специальности. Возможно, это даже не только вопрос зарплаты. Медицина — это очень тяжелая работа", — сказал Думпис. По его словам, современные молодые люди стали более требовательными к условиям труда. "Люди сегодня, молодежь, гораздо более требовательны.
Они хотят порядка, они хотят предсказуемости, они хотят гарантий. Не только денег, но и психоэмоционального баланса в повседневной жизни. Вот о чем нужно думать", — подчеркнул он.
"Это не потому, что никто не хочет учиться на врача. На врачей и медсестер учатся в избытке. В Латвии заканчивают вузы гораздо больше, чем в Швеции. Где они остаются? Почему мы так много обучаем? Почему они не приходят в медицину? Это вопрос. Очень комплексный вопрос", — заявил Думпис.
Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и в сфере образования. "Почему у нас нет учителей? Вопрос тот же самый. Это не только вопрос зарплаты. Мы просто что-то упустили. Мы каким-то образом забыли об этих профессиях", — сказал он.
По мнению профессора, общество либо недостаточно поддерживает эти специальности, либо не до конца осознает их значение. "Или мы забыли их поддерживать, или люди не понимают эти профессии. Речь не о количестве выпускников. Речь скорее о том, как мы видим место таких профессий в обществе. Это очень сложный вопрос", — заключил Уга Думпис.