Профессор Думпис: мы готовим много медиков, но они не доходят до профессии. Почему? Вот главный вопрос

По словам Думписа, в Латвии не наблюдается нехватки студентов медицинских специальностей. Напротив, конкурс в вузы высокий, и специалистов готовят даже больше, чем во многих других странах Европы. "Нам не хватает врачей и медсестер не потому, что они не заканчивают вузы. В наших университетах есть конкурс, и мы готовим очень много врачей и медсестер — больше, чем в других странах Европы. Причины совсем другие", — отметил профессор.