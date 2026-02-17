Девочка, хочешь стать моделью? Могут ли скауты из агентств приходить в латвийские школы?

Руководитель Центра защиты детей Гунита Ковалевска добавила, что в 2000-х годах центр получал заявления о том, что представители модельных агентств посещают школы. В настоящее время центр таких заявлений от родителей детей или образовательных учреждений не получал, однако это не означает, что подобных случаев не существует. В то же время нельзя отрицать, что существуют и другие способы обращения к детям, отметила она.