Девочка, хочешь стать моделью? Могут ли скауты из агентств приходить в латвийские школы?
В Сейме Латвии обсудили, продолжаются ли попытки вербовки школьников в модельный бизнес. Формально это запрещено, однако ответственные учреждения не исключают, что отдельные случаи все же могут происходить.
В настоящее время в Латвии представителям модельных агентств запрещено посещать школы и пытаться вербовать молодежь в модельный бизнес, однако нельзя исключать, что такие случаи все еще происходят, признали представители ответственных учреждений во вторник на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.
Член комиссии Янис Зариньш (JV) обратил внимание, что еще десять лет назад, когда он сам учился в школе, образовательные учреждения посещали представители модельных агентств, которые рассказывали не только об агентствах, но и обращались к девушкам, которые по параметрам казались более подходящими. Учитывая это, депутат поинтересовался, продолжается ли сейчас подобная практика в школах.
Заместитель директора департамента обеспечения качества Государственной службы качества образования Иванс Янис Михайлов ответил, что "какой-то единичный случай мог бы быть", однако в целом регулирование четко предусматривает, что такого "нет и не может быть". Если кому-то известны такие случаи, Михайлов призвал об этом сообщать.
Руководитель Центра защиты детей Гунита Ковалевска добавила, что в 2000-х годах центр получал заявления о том, что представители модельных агентств посещают школы. В настоящее время центр таких заявлений от родителей детей или образовательных учреждений не получал, однако это не означает, что подобных случаев не существует. В то же время нельзя отрицать, что существуют и другие способы обращения к детям, отметила она.
Координатор центра Marta Беата Йоните, основываясь на доступной в интернете информации, обратила внимание комиссии на то, что в 2023 году в Рижской 13-й средней школе состоялась гостевая лекция модного дома "Gints BUDE".
Отвечая на сказанное Йоните, Михайлов добавил, что в соответствии с регулированием посторонние лица не имеют права находиться в образовательном учреждении без присутствия педагога. В то же время на мероприятиях по профориентации могут приглашаться представители различных сфер с конкретной целью, и образовательное учреждение несет ответственность за конкретный случай. При этом такое мероприятие должно проходить без рекламы или "с целью приглашения".
Комиссия была созвана сегодня, чтобы обсудить вопрос о праве ребенка быть защищенным от сексуальной эксплуатации, оценивая существующую ситуацию и риски в правовом регулировании и практике его применения.
Как сообщалось, в опубликованных материалах по делу осужденного в США сексуального преступника Джеффри Эпштейна Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек. Латвия в документах в различном контексте упоминается более 500 раз, Рига — более 800. В опубликованных файлах названы имена нескольких латвийских моделей и названия модельных агентств, а также раскрывается личная переписка Эпштейна с латвийскими девушками.