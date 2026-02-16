Экс-министр энергетики Украины задержан при попытке покинуть страну и обвинен в отмывании миллионов

Следствие утверждает, что в интересах подозреваемого на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках, были перечислены более 7,4 миллиона долларов. Кроме того, свыше 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро были переданы наличными и переведены напрямую семье Галущенко в Швейцарии. Часть средств пошла на оплату обучения в престижных швейцарских школах, а также была зачислена на счета бывшей супруги подозреваемого. Остальные средства разместили на депозитах, что позволило семье получать дополнительный доход.