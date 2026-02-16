Экс-министр энергетики Украины задержан при попытке покинуть страну и обвинен в отмывании миллионов
Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявлены обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации: следствие утверждает, что через офшорный фонд и швейцарские банки прошли десятки миллионов долларов.
Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявлены обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации. Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины.
По данным следствия, в 2021 году участники преступной организации зарегистрировали на острове Ангилья — британской заморской территории — фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов «инвестиций». Среди «инвесторов» значилась и семья Галущенко, однако его участие было скрыто через цепочку компаний. Фактическими бенефициарами выступали бывшая жена чиновника и четверо его детей.
Следствие утверждает, что в интересах подозреваемого на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках, были перечислены более 7,4 миллиона долларов. Кроме того, свыше 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро были переданы наличными и переведены напрямую семье Галущенко в Швейцарии. Часть средств пошла на оплату обучения в престижных швейцарских школах, а также была зачислена на счета бывшей супруги подозреваемого. Остальные средства разместили на депозитах, что позволило семье получать дополнительный доход.
По данным САП, в период с 2021 по 2025 год преступная организация через доверенное лицо Галущенко по прозвищу «Рокет» получила более 112 миллионов долларов наличными от незаконной деятельности в энергетическом секторе. Эти средства легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.
Издание «Украинская правда» сообщает, что «Рокет» — это бывший советник Галущенко Игорь Миронюк.
В воскресенье Галущенко был задержан на государственной границе при попытке покинуть Украину.