5 из 13 не пришли на прием: в Латвии пациенты сами удлиняют очереди, раздраженные медики уходят из госпрограммы
Латвийские врачи все чаще отказываются принимать пациентов по государственной оплате из-за массовых неявок безответственных людей. В больнице им. Страдиня один специалист столкнулся с антирекордом — пятеро из 13 записавшихся не пришли на прием.
Отчаяние, беспомощность и в конце — злость. Врач-гастроэнтеролог Юдите Лукша описала, как чувствовала себя в день, когда из 13 записавшихся пациентов не пришли пятеро: «По сути, я полдня сижу. Жду. И я не знаю - или он просто опаздывает, или вообще не будет. Потому что никакого предупреждения не было. Мое время используется бессмысленно».
«Это безответственность. Если ты не придешь, если не можешь, ну отмени! Дай возможность другим!».
Клиническая университетская больница им. Страдиня (PSKUS) просит подтвердить запись за два дня до визита. В день делается около 1500 роботзвонков, и примерно 60% подтверждают, что придут к врачу, сообщает LSM+.
Остальным пытаются дозвониться лично. Только 5% говорят, что не будут, остальные остаются под вопросом. «Поэтому мы звоним за два дня и переспрашиваем. Потому что за эти два дня мы еще можем предложить кому-то другому, ведь ожидающих в очереди так много!» — рассказала руководитель отдела клиентской информации и обслуживания PSKUS Дзинтра Клявиня.
Договор с NVD определяет, что врачу платят только за сделанную работу. Пациенты, которые не явились, создают и убытки. «У врача простой, технологии тоже простаивают, медсестра не занята, регистратура не занята. Но потом есть работа. Потому что есть договор с NVD, и мы этот объем должны выполнить. И весь календарь приходится перепланировать» — пояснила Клявиня.
«Пациент тоже должен взять на себя ответственность — свою ответственность, почему он не пошел к врачу».
Также все больше врачей по этой причине переходят только на платные услуги. Клявиня рассказала, что если не приходят несколько пациентов и это происходит годами, то в какой-то день врач говорит «стоп» и отказывается принимать за государственные деньги. В Скандинавии проблема неявок решена просто. Если пациент не пришел на прием, ему нужно покрыть расходы. В Латвии такой штрафной механизм когда-то хотели ввести, но потом от идеи отказались. Возможно - пока.