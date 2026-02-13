В Латвии за 13 часов - 246 аварий: Рижский регион оказался эпицентром снежных ДТП
фото: Скриншот видео
В пятницу с 6 утра до 16 часов в Латвии зарегистрировано 160 дорожно-транспортных происшествий.
В Латвии в пятницу с 6:00 до 19:00 в общей сложности зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий, что больше, чем обычно в рабочие дни.

Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, за это время в стране в целом зарегистрировано десять ДТП с пострадавшими, из них семь произошли в Рижском регионе. Также среди аварий без пострадавших наибольшее число — 131 — зафиксировано в Рижском регионе.

Количество ДТП выше, чем в дни без столь снежных погодных условий. В обычные дни без снега в течение суток полиция в среднем регистрирует около 100 происшествий.

На шоссе А1, по дороге из Адажи в Ригу, произошла авария, из-за чего образовалась большая пробка.

фото: sadursme.lv

На улице Юглас в Риге - также ДТП, которое заблокировало движение.

фото: sadursme.lv

В центре Риги авто столкнулось в трамваем.

фото: sadursme.lv

На шоссе А7 грузовик съехал в кювет.

