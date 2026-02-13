В Латвии за 13 часов - 246 аварий: Рижский регион оказался эпицентром снежных ДТП

Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, за это время в стране в целом зарегистрировано десять ДТП с пострадавшими, из них семь произошли в Рижском регионе. Также среди аварий без пострадавших наибольшее число — 131 — зафиксировано в Рижском регионе.