В Латвии за 13 часов - 246 аварий: Рижский регион оказался эпицентром снежных ДТП
В Латвии в пятницу с 6:00 до 19:00 в общей сложности зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий, что больше, чем обычно в рабочие дни.
Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, за это время в стране в целом зарегистрировано десять ДТП с пострадавшими, из них семь произошли в Рижском регионе. Также среди аварий без пострадавших наибольшее число — 131 — зафиксировано в Рижском регионе.
Количество ДТП выше, чем в дни без столь снежных погодных условий. В обычные дни без снега в течение суток полиция в среднем регистрирует около 100 происшествий.
На шоссе А1, по дороге из Адажи в Ригу, произошла авария, из-за чего образовалась большая пробка.
На улице Юглас в Риге - также ДТП, которое заблокировало движение.
В центре Риги авто столкнулось в трамваем.
На шоссе А7 грузовик съехал в кювет.
ДТП на А5 перед Рижской ГЭС, со стороны Саласпилса.
В Кекавской волости перевернулся грузовик.