Жителям Латвии сообщили, что они работают неправильно, поэтому и зарплаты ниже
Мы привыкли считать, что главное — получить хорошее образование и «прокачать» навыки. Но что, если на работе они просто не используются? Новые данные исследования, опубликованные Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), показывают: во многих странах, в том числе в Латвии, значительная часть работников не применяет свои способности в полной мере.
Исследование, проведённое в 2023 году, оценивало уровень читательской и математической грамотности, а также умение решать проблемы. Параллельно людей спрашивали, как часто они используют эти навыки в работе — читают, пишут, считают, работают с технологиями, решают сложные задачи.
Оказалось, что даже при высоком уровне подготовки навыки могут оставаться «невостребованными». Например, в Латвии четверть взрослых с высоким уровнем читательской грамотности работают там, где эти способности почти не используются.
Отдельный тревожный сигнал — женщины в среднем применяют свои навыки на работе реже, чем мужчины, даже если уровень образования и должности сопоставимы.
Какие навыки на работе востребованы чаще всего?
В большинстве стран чаще всего используются навыки самоорганизации — умение планировать своё время и задачи. Это неудивительно: современная работа всё чаще требует самостоятельности.
В Латвии, помимо самоорганизации, особенно часто востребована ловкость — ручная точность. Это отражает структуру экономики: в странах с развитым производством ручные навыки используются чаще, чем в странах, ориентированных на IT и профессиональные услуги.
При этом навыки сотрудничества — умение работать в команде — повсеместно становятся всё более важными. Работодатели всё чаще ищут не только специалистов, но и людей, способных эффективно взаимодействовать с другими.
Автономия снижает выгорание
Есть и хорошие новости. Чем больше у человека свободы в выполнении задач и возможности самостоятельно организовывать свою работу, тем ниже риск выгорания и выше удовлетворённость трудом.
Но есть и обратная сторона. В профессиях с высокой физической нагрузкой и низкой степенью самостоятельности риск выгорания выше. Интенсивное использование физических навыков без возможности влиять на процесс работы связано с меньшей удовлетворённостью и большей усталостью.
Проще говоря: важно не только то, что вы делаете, но и насколько вы контролируете свою работу.
Навыки влияют на зарплату
Использование навыков отражается и на доходах. В Латвии работники, которые часто применяют навыки убеждения, презентации и ведения переговоров, в среднем получают на 7 % больше.
А вот интенсивный физический труд, напротив, связан с доходами примерно на 6 % ниже среднего.
Кроме того, чем активнее человек использует навыки обработки информации — чтение, анализ данных, работу с технологиями, — тем выше его производительность и качество работы.
Мир меняется: цифровые навыки растут, физические — сокращаются
За последние десять лет использование цифровых и аналитических навыков заметно выросло во всех странах. Особенно сильно — среди работников с низкой и средней квалификацией. Это говорит о том, что цифровые умения сегодня нужны практически всем.
В то же время применение физических навыков постепенно сокращается — процессы автоматизируются, ручной труд заменяется технологиями.