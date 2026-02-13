Где в Риге построят социальный дом на 250 квартир за 15 млн евро?
Рижское самоуправление до конца 2029 года планирует построить на улице Дзелзавас социальный дом на 250 квартир, сообщил исполнитель проекта Rīgas nami.
В новом социальном доме на улице Дзелзавас до 10 % квартир предусмотрено адаптировать для нужд лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Средняя площадь квартир составит около 30 квадратных метров, в каждой из них предусмотрена отдельная кухонная зона и санузел, сообщает LSM.lv.
Общие расходы на реализацию проекта запланированы в размере 15,38 миллиона евро, из которых до 10 миллионов евро обеспечит Европейский фонд регионального развития (ERAF), а 5,38 миллиона евро — Rīgas nami в качестве софинансирования. В ближайшее время будет объявлена публичная закупка на разработку строительного проекта многоквартирного здания, в свою очередь сдача нового жилья в эксплуатацию планируется в конце 2029 года.
Проект в качестве заказчика по поручению Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы реализует Rīgas nami. На 1 февраля в Риге для получения помощи в решении квартирного вопроса зарегистрирован 1491 человек, в свою очередь очереди на аренду социальной квартиры ожидают 745 домохозяйств.