Где в Риге построят социальный дом на 250 квартир за 15 млн евро?

Общие расходы на реализацию проекта запланированы в размере 15,38 миллиона евро, из которых до 10 миллионов евро обеспечит Европейский фонд регионального развития (ERAF), а 5,38 миллиона евро — Rīgas nami в качестве софинансирования. В ближайшее время будет объявлена публичная закупка на разработку строительного проекта многоквартирного здания, в свою очередь сдача нового жилья в эксплуатацию планируется в конце 2029 года.