Где в Риге построят социальный дом на 250 квартир за 15 млн евро?
фото: LETA
Новый проект на Дзелзавас поможет обеспечить жильем сотни рижских домохозяйств.
В Латвии

Где в Риге построят социальный дом на 250 квартир за 15 млн евро?

Отдел новостей

Lsm.lv / Otkrito.lv

Рижское самоуправление до конца 2029 года планирует построить на улице Дзелзавас социальный дом на 250 квартир, сообщил исполнитель проекта Rīgas nami.

В новом социальном доме на улице Дзелзавас до 10 % квартир предусмотрено адаптировать для нужд лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Средняя площадь квартир составит около 30 квадратных метров, в каждой из них предусмотрена отдельная кухонная зона и санузел, сообщает LSM.lv.

Общие расходы на реализацию проекта запланированы в размере 15,38 миллиона евро, из которых до 10 миллионов евро обеспечит Европейский фонд регионального развития (ERAF), а 5,38 миллиона евро — Rīgas nami в качестве софинансирования. В ближайшее время будет объявлена публичная закупка на разработку строительного проекта многоквартирного здания, в свою очередь сдача нового жилья в эксплуатацию планируется в конце 2029 года.

Проект в качестве заказчика по поручению Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы реализует Rīgas nami. На 1 февраля в Риге для получения помощи в решении квартирного вопроса зарегистрирован 1491 человек, в свою очередь очереди на аренду социальной квартиры ожидают 745 домохозяйств.

Темы

РигаДзелзавасРижское самоуправлениеRīgas namiLSM

Другие сейчас читают