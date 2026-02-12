"Сколько ты зарабатываешь?" Можно ли такое спрашивать у коллег в Латвии

Однако большинство комментаторов высказались против. По их мнению, обсуждение денег — дурной тон, а во многих трудовых договорах предусмотрен пункт о неразглашении условий оплаты труда. «Есть вещи, которые коллегам не рассказывают никогда. Например, интимную жизнь и размер зарплаты», — отметил один из пользователей. Другие признались, что не хотели бы знать, если кому-то платят больше, чтобы не испытывать зависть и разочарование.