Народ в разъездах: треть латвийцев путешествует по несколько раз в год. Остальные - мысленно
Пока экономисты спорят о темпах роста, а социологи измеряют уровень доверия к институтам, есть одна сфера, где латвийцы, судя по всему, чувствуют себя вполне уверенно - путешествия.
34% жителей Латвии путешествуют несколько раз в год, свидетельствуют результаты опроса, проведённого принадлежащим компании Booking Group Corporation брокером по аренде автомобилей EconomyBookings. То есть каждый третий гражданин регулярно собирает чемодан, проверяет срок действия паспорта и ищет, где подешевле припарковаться в аэропорту.
Ещё 27% выезжают за границу хотя бы раз в год. И лишь 17% честно признаются, что не путешествуют вообще. Остальные, вероятно, находятся где-то между «собирались, но не смогли» и «в этом году точно поедем».
Возраст, когда хочется и можется
Самыми активными путешественниками оказались две возрастные группы: 30–39 лет и 50–59 лет. Первые — потому что ещё есть энергия, желание «увидеть мир» и привычка ловить билеты по акциям в три часа ночи. Вторые — потому что дети уже выросли, а терпение к латвийскому климату — нет.
Путешествие как новый стандарт
«Путешествие больше не редкое событие», — отмечает исполнительный директор Booking Group Corporation Ален Байбеков. И в этом есть определённая правда: отпуск за границей постепенно из статуса «событие года» перешёл в категорию «ну а куда ещё?».
Более того, люди всё чаще арендуют автомобиль на месте. Чтобы было «свободнее и персональнее». Переводя на бытовой язык: чтобы не зависеть от экскурсионных автобусов и иметь возможность исследовать страну самостоятельно.
Горы, природа и немного культуры
Что же выбирают латвийцы? На первом месте — природа, горы и сельский туризм. Видимо, после серого неба и городского ритма хочется простора и картинок «как на заставке ноутбука».
Культурные и исторические объекты — на втором месте. То есть музей всё-таки посещается, но после кофе и с оглядкой на прогнoз погоды.
Каждый пятый предпочитает города, особенно в формате коротких поездок на выходные. Этот тренд совпадает с общеевропейским: путешествовать чаще, но на более короткий срок. Иначе говоря, если отпуск не получается длинным, его можно нарезать на несколько мини-версий.
Опрос проводился компанией Norstat в январе 2025 года среди тысячи жителей в возрасте от 18 до 74 лет.