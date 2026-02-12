Народ в разъездах: треть латвийцев путешествует по несколько раз в год. Остальные - мысленно

Самыми активными путешественниками оказались две возрастные группы: 30–39 лет и 50–59 лет. Первые — потому что ещё есть энергия, желание «увидеть мир» и привычка ловить билеты по акциям в три часа ночи. Вторые — потому что дети уже выросли, а терпение к латвийскому климату — нет.