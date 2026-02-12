Исследование: кому все еще верят латвийцы, а кто все больше теряет доверие
В Латвии продолжается тихий, но показательный процесс: доверие к государственным и политическим институтам постепенно снижается. Без громких скандалов, без уличных протестов — просто цифры становятся меньше.
Согласно исследованию «Компании и общественные ожидания – USG 2026», которое проводят группа стратегических и маркетинговых коммуникаций VA Communications и VA Government Rud Pedersen Latvia, сегодня правительству доверяют 54% жителей. Для сравнения: в 2022 году таких было 73%. Минус 19 процентных пунктов.
Сейм тоже не удержал высоту — доверие к нему упало до 52%. Самоуправления держатся на том же уровне, хотя и потеряли 10 пунктов за четыре года. Но абсолютный чемпион по падению — политические партии: им верят лишь 38% жителей. Минус 29 пунктов.
Эффект 2022 года прошёл
Если вспомнить 2022 год, всё выглядело иначе. Тогда, на фоне войны в Украине, доверие к власти резко выросло — в обществе сработал инстинкт консолидации перед внешней угрозой.
Но кризисы проходят, а ожидания остаются. И когда люди не видят быстрых решений по зарплатам, здравоохранению, тарифам или налогам, уровень оптимизма начинает падать.
Как отмечает ведущий партнёр VA Government Rud Pedersen Latvia Владлен Ковалёв, нынешнее снижение во многом связано с тем, что ожидания общества не оправдались. И, судя по цифрам, довольно массово.
Самоуправления стали дальше — буквально
Отдельный штрих — отношение к самоуправлениям. После административно-территориальной реформы центры управления стали географически дальше от людей. А вместе с этим — и психологически.
Жители столицы и сельских территорий чаще считают, что местная власть не справляется. В крупных городах оценки чуть выше.
Партии: стремительное падение
Политические партии теряют доверие быстрее всех. Причина, как указывают авторы исследования, — всё более поляризованный и радикализированный политический дискурс.
Проще говоря, политики стали говорить громче, жёстче и чаще друг о друге, чем о решениях. Эффективность работы при этом, по ощущениям общества, не выросла. А доверие — упало.
Кто держится?
Есть и островки стабильности. НАТО — 50% доверия, без изменений. СМИ — 46%, почти без динамики.
Получается любопытная картина: к международным структурам и медиа отношение остаётся стабильным, а к национальной политике — всё более прохладным.
Даже к бизнесу доверие снижается: латвийским компаниям доверяют 42% жителей, иностранным — 29%. Учёные пока держатся лучше — 55%, но и здесь минус пять пунктов.
Все плохо?
Интересно, что молодёжь смотрит на политические институты заметно позитивнее старших поколений. Возможно, дело в меньшем количестве разочарований. А возможно — в вере, что всё ещё можно изменить.
В общем исследование не говорит о катастрофе. 54% доверия к правительству — это не ноль. Но тенденция очевидна: эффект консолидации 2022 года постепенно растворился, уступив место более трезвой оценке повседневной эффективности. Ирония в том, что кризисы иногда укрепляют доверие быстрее, чем стабильность. А вот удержать его в относительно спокойные времена оказывается куда сложнее.