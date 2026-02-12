Omniva готовит в Латвии новый формат пакоматов: первые появятся уже весной
Международная технологическая и логистическая группа Omniva в марте начнет расширять сеть пакоматов, уделяя особое внимание микрорайонам и регионам Латвии. В ближайшие месяцы компания приступит к размещению так называемых «общинных» пакоматов, чтобы отправка и получение посылок были удобны и в менее населенных местах за пределами крупных центров. Весной в Латвии планируется установить первые 20 таких пакоматов.
«Новые пакоматы компактного размера предназначены для небольших населенных пунктов и микрорайонов, где установка традиционных пакоматов экономически или технически не обоснована. В Латвии новые пакоматы будут установлены как в Риге и региональных центрах, так и в небольших населенных пунктах по всей стране, расширяя доступность услуг за пределами крупнейших городов», — отмечает лидер команды Omniva в Латвии Агнесе Гринберга.
Места размещения определяются в сотрудничестве с местными самоуправлениями и общинами, которые лучше всего знают привычки передвижения жителей и ежедневные потребности в услугах. На основе их предложений выбраны первые утвержденные места установки.
Уже утвержденные места размещения новых общинных пакоматов: Аугсткалне (Добельский край), Балтинава (Балвский край), Индра (Краславский край), Палсмане (Смилтенский край), Тилжа (Балвский край), Варини (Смилтенский край), Яунберзе (Добельский край), Ляудона (Мадонский край), Дурбе (Южнокурземский край), Ренцени (Валмиерский край), Попе (Вентспилсский край), Гауйена (Смилтенский край), Яунгулбене (Гулбенский край), Даудзева (Айзкраукльский край), Сеце (Айзкраукльский край), Инциемс (Сигулдский край), Ауциемс (Цесуский край), а также Рига, Тукумс и Елгава.
Анализ наиболее подходящих мест для остальных пакоматов первой очереди продолжается. В ближайшее время Omniva объявит публичный призыв к жителям и самоуправлениям подавать предложения по новым локациям. Пакоматы нового типа специально разработаны для территорий вне городов: они работают от батарей, быстро устанавливаются и при необходимости могут быть перемещены, а также модульно расширяются — от 7 до 21 ячейки.
Как пользоваться
Получать посылки из новых пакоматов можно будет привычным способом: клиенты будут получать уведомление с кодом выдачи по SMS, e-mail или в мобильном приложении Omniva — в зависимости от выбранных настроек. Чтобы открыть ячейку, код нужно ввести на клавиатуре пакомата.
Отправить посылку можно, предварительно зарегистрировав ее в мобильном приложении Omniva или в системе самообслуживания, а затем доставив в выбранный пакомат.
Клавиатура и ячейки доступны также людям в инвалидных колясках, а на клавиатуре есть обозначения шрифтом Брайля — для людей с нарушениями зрения.
Когда дата установки конкретного пакомата будет подтверждена, Omniva совместно с соответствующим самоуправлением проинформирует местных жителей о монтаже и порядке пользования, а также — по возможности — через местные СМИ и социальные сети.