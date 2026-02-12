Omniva готовит в Латвии новый формат пакоматов: первые появятся уже весной

Анализ наиболее подходящих мест для остальных пакоматов первой очереди продолжается. В ближайшее время Omniva объявит публичный призыв к жителям и самоуправлениям подавать предложения по новым локациям. Пакоматы нового типа специально разработаны для территорий вне городов: они работают от батарей, быстро устанавливаются и при необходимости могут быть перемещены, а также модульно расширяются — от 7 до 21 ячейки.