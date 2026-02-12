Выдавая себя за водителя Bolt, неизвестный пытался похитить девушку
В ночь на воскресенье в Вильнюсе, предположительно, произошла попытка похищения девушки, которая ждала на улице вызванное такси.
Как сообщает портал Lrytas, девушка ожидала ранее заказанное такси, однако столкнулась с ситуацией, которая могла закончиться трагически. Вместо вызванного автомобиля Bolt к ней подъехал красный микроавтобус. Из него вышел мужчина и на русском языке настойчиво стал звать девушку в машину, утверждая, что он водитель заказанного ею такси.
По словам девушки, в 1:35 ночи она вышла на улицу ждать вызванное такси. Приложение показывало, что автомобиль прибудет через минуту, поэтому она подошла ближе к проезжей части. Вокруг никого не было. В этот момент подъехал красный микроавтобус с тонированными задними стеклами, в котором находились двое мужчин. Сначала транспорт остановился немного дальше, затем подъехал совсем близко, перекрыв девушке обзор, из-за чего она отступила назад.
Мужчина показывал экран телефона с текстом на русском языке и пытался убедить её, что является водителем сервиса совместных поездок. Присмотревшись к экрану, девушка заметила, что на нём нет никакой информации о её заказе — не был указан адрес назначения, только её текущее местоположение. Девушка отошла и успела заметить, что регистрационный номер микроавтобуса начинался с букв NJC, однако цифры запомнить не смогла. «В этот момент подъехал настоящий автомобиль Bolt, и я сразу направилась к нему», — рассказала она.
Своей версией событий с порталом tv3.lt поделился и водитель Bolt. Он вспоминает, что, прибыв на место, заметил посреди дороги микроавтобус с включённой аварийной сигнализацией. Рядом стояла девушка, разговаривавшая с мужчиной. Как только она увидела настоящее такси, то сразу подбежала к машине и села внутрь.
«Честно говоря, я даже не планировал принимать этот заказ — было уже около двух часов ночи, и я заканчивал работу. Однако по какой-то причине решил выполнить последний заказ. Думаю, оказался там в нужный момент. Если её рассказ правдив, возможно, я прибыл как раз вовремя, чтобы её спасти», — признался водитель.
Хотя инцидент произошёл вскоре после половины второго ночи, полиция Литвы подтвердила, что официальный сигнал о случившемся был получен около 4:00 утра, когда девушка уже находилась в безопасности и обратилась за помощью. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и начали расследование.