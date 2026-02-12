Выдавая себя за водителя Bolt, неизвестный пытался похитить девушку

Мужчина показывал экран телефона с текстом на русском языке и пытался убедить её, что является водителем сервиса совместных поездок. Присмотревшись к экрану, девушка заметила, что на нём нет никакой информации о её заказе — не был указан адрес назначения, только её текущее местоположение. Девушка отошла и успела заметить, что регистрационный номер микроавтобуса начинался с букв NJC, однако цифры запомнить не смогла. «В этот момент подъехал настоящий автомобиль Bolt, и я сразу направилась к нему», — рассказала она.