Посещаемость детских садов в Латвии падает четвертую неделю подряд

На прошлой неделе детские сады в среднем посещали 66% детей — это на 2,2 процентного пункта меньше, чем неделей ранее. Существеннее всего посещаемость снизилась в Лиепае и Екабпилсском крае — на 9,6 и 7,1 процентного пункта соответственно.