Посещаемость детских садов в Латвии падает четвертую неделю подряд
В дошкольных образовательных учреждениях Латвии уже четвертую неделю подряд снижается посещаемость, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний.
На прошлой неделе детские сады в среднем посещали 66% детей — это на 2,2 процентного пункта меньше, чем неделей ранее. Существеннее всего посещаемость снизилась в Лиепае и Екабпилсском крае — на 9,6 и 7,1 процентного пункта соответственно.
Самая низкая доля посещаемости от числа зарегистрированных детей на прошлой неделе была в Даугавпилсе — детские сады посещали 56,8% детей. Самая высокая посещаемость зафиксирована в Риге — 70,2%, однако и там отмечено снижение на 0,3 процентного пункта по сравнению с предыдущей неделей.
Посещаемость дошкольных учреждений снизилась в восьми из десяти самоуправлений, включенных в мониторинг. В Резекне и Гулбенском крае уже две недели подряд показатель посещаемости остается неизменным.
В общеобразовательных учреждениях средняя посещаемость составила 86,6% — на 0,6 процентного пункта меньше, чем неделей ранее. Самая низкая посещаемость зарегистрирована в Екабпилсском крае — 78,7%. В Лиепайском крае посещаемость выросла на 4,5 процентного пункта — до 92,3%.
Снижение посещаемости в школах частично можно объяснить каникулами у учеников 1-х классов.
В мониторинг включены в общей сложности 62 общеобразовательных и дошкольных учреждения в Даугавпилсе, Гулбенском крае, Елгаве, Екабпилсском крае, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге, Валмиерском крае и Вентспилсе.