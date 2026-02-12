Подписывайся или нет - детские сады в Риге все равно будут закрывать
Рижская дума готовит изменения в сети дошкольных учреждений из‑за резкого падения рождаемости, что уже вызывает протесты родителей. Власти признают: сохранить все детсады невозможно, и оптимизация станет неизбежной.
На прошлой неделе Рижская дума объявила о планах усовершенствования сети учебных заведений, в том числе закрытии и реорганизации из-за демографической ситуации ряда дошкольных образовательных учреждений. Хотя окончательные решения еще не приняты, родители воспитанников нескольких детсадов уже выразили возмущение и начали сбор подписей за то, чтобы соответствующий детсад не закрывали и не реорганизовывали, сообщает Delfi.lv.
Однако, как отметила в передаче "Spried ar Delfi" председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага, такие болезненные и непопулярные решения приходится принимать не только в Риге. "Демографическая ситуация дает о себе знать.
Мы должны откровенно сказать, что все школы и детские сады сохранить не сможем. Просто нет такой возможности", - заявила Ванага.
Исполняющий обязанности директора департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Иварс Баламовскис отметил, что сеть школ приводится в порядок уже многие годы и это связано не только с объемом выделяемого финансирования, но и с сокращением числа детей в отдельных учебных заведениях или на отдельных уровнях образования. "Именно по этим причинам мы взялись также за упорядочивание сети дошкольных учреждений", - пояснил он.
Говоря о демографических тенденциях, Баламовскис отметил, что если в 2019 году в Риге было задекларировано 6196 новорожденных, то в 2025 году - всего 3738. "Это реальное снижение примерно на 40%", - сказал и. о. директора департамента. В связи с этим уже в течение нескольких лет приходится сокращать число групп в конкретных детсадах.