Подписывайся или нет - детские сады в Риге все равно будут закрывать

Говоря о демографических тенденциях, Баламовскис отметил, что если в 2019 году в Риге было задекларировано 6196 новорожденных, то в 2025 году - всего 3738. "Это реальное снижение примерно на 40%", - сказал и. о. директора департамента. В связи с этим уже в течение нескольких лет приходится сокращать число групп в конкретных детсадах.