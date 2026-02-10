В Латвии усилят контроль за латышским языком у учителей: основной упор - на детсады
В Латвии усиливают контроль за тем, как учителя соблюдают требование владения латышским языком на уровне C1: Сейм рассматривает поправки, которые обяжут руководителей школ и детсадов проверять языковые навыки педагогов, а Центр государственного языка в 2026 году делает основной упор на дошкольные учреждения.
Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой, пишет Diena.
Центр государственного языка (ЦГЯ) регулярно проводит проверки для контроля за выполнением этих требований. В этом году акцент будет сделан на дошкольные учреждения. Создание сильной языковой среды в образовании - это не ответственность отдельных учреждений, а общий приоритет, заявила директор ЦГЯ Инесе Мухка на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.
Проверки в образовательных учреждениях проводятся на основании жалоб (обычно они обоснованы) или заявлений, а также планово, в соответствии с графиком центра и в сотрудничестве с Государственной службой качества образования. С 2022 по 2025 год было выявлено 405 учителей, языковые навыки которых не соответствовали требованиям. В прошлом году было проверено 47 учебных заведений (в 2024 году - 13) и в 2734 (559) учителя, из которых 98 (36) не владели латышским языком на уровне C1. Они были отстранены от исполнения своих обязанностей. Если эти учителя не сдавали языковой тест на требуемом уровне в течение трех месяцев, трудовые отношения расторгались. По мнению Мухки, проверки дали результаты, поскольку в 2024 году нарушения составили 6,4%, в прошлом году - всего 3,58%. Она признала, что в настоящее время число учителей, не владеющих государственным языком на уровне C1, "относительно невелико" по сравнению с ситуацией в 2022 году.
C1 — это продвинутый (высокий) уровень владения языком по общеевропейской шкале CEFR.
Что это означает на практике:
- Понимаете сложные, длинные тексты (в том числе с подтекстом), профессиональную лексику, аргументацию.
- Говорите свободно и спонтанно, без заметных пауз на подбор слов, умеете объяснять, убеждать, отвечать на уточняющие вопросы.
- Пишете связные, структурированные тексты (объяснения, отчеты, письма), умеете точно формулировать мысли и выбирать стиль под ситуацию.
- Используете язык гибко в работе: обсуждаете правила, инструкции, конфликтные ситуации, учебный процесс, общение с родителями и коллегами.