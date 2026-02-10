В Латвии усилят контроль за латышским языком у учителей: основной упор - на детсады

Проверки в образовательных учреждениях проводятся на основании жалоб (обычно они обоснованы) или заявлений, а также планово, в соответствии с графиком центра и в сотрудничестве с Государственной службой качества образования. С 2022 по 2025 год было выявлено 405 учителей, языковые навыки которых не соответствовали требованиям. В прошлом году было проверено 47 учебных заведений (в 2024 году - 13) и в 2734 (559) учителя, из которых 98 (36) не владели латышским языком на уровне C1. Они были отстранены от исполнения своих обязанностей. Если эти учителя не сдавали языковой тест на требуемом уровне в течение трех месяцев, трудовые отношения расторгались. По мнению Мухки, проверки дали результаты, поскольку в 2024 году нарушения составили 6,4%, в прошлом году - всего 3,58%. Она признала, что в настоящее время число учителей, не владеющих государственным языком на уровне C1, "относительно невелико" по сравнению с ситуацией в 2022 году.