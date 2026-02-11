На Румбуле во время ремонта авто начался пожар: огнетушители не помогли, здание с автосервисом сгорело дотла

Одними из первых нетипичный дым над автомастерской заметили работники расположенных рядом офисов: «Около полудня увидели, что начало дымить. В какой-то момент все поднялось вверх. Крыша, по сути, вздулась». Территорию заполнили пожарные машины. Спасатели рассказывают, что в начале возгорания находившиеся на месте люди пытались справиться с огнем самостоятельно, но безуспешно. Уже по прибытии на адрес все было в дыму и пламени, и даже после нескольких часов работы клубы дыма не утихали, сообщает «Degpunktā».