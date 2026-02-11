На Румбуле во время ремонта авто начался пожар: огнетушители не помогли, здание с автосервисом сгорело дотла
Вчера над ангаром на Румбуле поднялся густой дым. Там на площади более 800 квадратных метров горел автосервис. Хотя сотрудники учреждения пытались потушить пламя, оно распространялось слишком быстро, и здание полностью выгорело.
Взрывы, доносившиеся из охваченного огнем ангара, наполнили промышленный район Румбулы. Сотрудники соседних предприятий наблюдали за бедой, поскольку помочь здесь было невозможно — оставалось лишь попытаться защитить свое имущество, чтобы пожар не распространился дальше:
«У нас рядом территория. Мы сразу переставили прицепы, потому что был риск, что стена может обрушиться».
Одними из первых нетипичный дым над автомастерской заметили работники расположенных рядом офисов: «Около полудня увидели, что начало дымить. В какой-то момент все поднялось вверх. Крыша, по сути, вздулась». Территорию заполнили пожарные машины. Спасатели рассказывают, что в начале возгорания находившиеся на месте люди пытались справиться с огнем самостоятельно, но безуспешно. Уже по прибытии на адрес все было в дыму и пламени, и даже после нескольких часов работы клубы дыма не утихали, сообщает «Degpunktā».
«В здании находятся несколько автосервисов. По имеющейся у нас информации, возгорание началось в одном из автомобилей, который в тот момент ремонтировали, в том числе проводили сварочные работы. Именно во время сварки автомобиль загорелся. Сотрудники сначала пытались потушить пламя имеющимися на объекте огнетушителями и одновременно вызвали пожарных. Однако огнетушителей оказалось недостаточно, чтобы полностью ликвидировать возгорание, поэтому пожар распространился, что и привело к таким последствиям. Пострадавших на данный момент нет», — сообщил оперативный дежурный Служебного подразделения Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы Айнар Юстс.
Главным затруднением стало отсутствие в этой зоне мест забора воды. Чтобы пополнить запасы воды в цистернах и доставлять ее на пожар, спасателям пришлось преодолевать около двух километров до ближайшего гидранта: «Были задействованы шесть автоцистерн и две автолестницы».
Пожар удалось локализовать примерно после трех часов работы, а полностью ликвидировать — уже к вечеру.