Ушел из жизни Джеймс Ван Дер Бик - звезда сериала "Бухта Доусона"

Особенно трудным оказалось сообщить о болезни близким. «Я эмпат. Я привык заботиться обо всех… И рассказать об этом отцу, братьям и сестрам, детям было очень непросто», — делился он. При этом поддержка друзей и поклонников тронула его до слез. «Я никогда не просил о помощи — это не в моей ДНК. Но то, как друзья появились рядом, было невероятным опытом», — признавался актер.