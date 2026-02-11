Ушел из жизни Джеймс Ван Дер Бик - звезда сериала "Бухта Доусона"
Голливуд потерял одного из символов подростковой драмы 90-х. Джеймс Ван Дер Бик, прославившийся ролью Доусона Лири в сериале "Бухта Доусона", скончался после борьбы с раком кишечника третьей стадии. Ему было 48 лет.
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер после продолжительной борьбы с колоректальным раком третьей стадии. О его смерти сообщила супруга Кимберли Ван Дер Бик.
«Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно ушел этим утром, — написала она. — Свои последние дни он встретил с мужеством, верой и достоинством. Сейчас мы просим о спокойствии и уважении к нашему горю — мы потеряли любящего мужа, отца, сына, брата и друга».
О диагнозе актер впервые рассказал в ноябре 2024 года. Болезнь была обнаружена после плановой колоноскопии в августе 2023-го. По его словам, сначала он не придавал значения изменениям в самочувствии. «Это было просто изменение привычек кишечника. Я думал, что нужно немного изменить диету… Но когда стало понятно, что лучше не становится, я решил провериться», — вспоминал он.
Выходя из наркоза после обследования, актер услышал от врача: «Это рак». По признанию Ван Дер Бика, тогда он испытал шок, и его жизнь резко изменилась.
Несмотря на тяжелый диагноз, актер старался сохранять оптимизм. «Есть причины для оптимизма, и я чувствую себя хорошо», — говорил он в начале лечения. Позже он признавался, что болезнь стала для него «самым большим жизненным поворотом», который заставил пересмотреть приоритеты.
Особенно трудным оказалось сообщить о болезни близким. «Я эмпат. Я привык заботиться обо всех… И рассказать об этом отцу, братьям и сестрам, детям было очень непросто», — делился он. При этом поддержка друзей и поклонников тронула его до слез. «Я никогда не просил о помощи — это не в моей ДНК. Но то, как друзья появились рядом, было невероятным опытом», — признавался актер.
В декабре он дал свое последнее публичное интервью, отметив, что чувствует себя «намного лучше, чем пару месяцев назад». Он говорил о внутренней силе и терпении, которые открыл в себе во время лечения.
Джеймс Ван Дер Бик родился 8 марта 1977 года в Коннектикуте. Широкую известность ему принесла роль Доусона Лири в культовом сериале «Бухта Доусона» (1998–2003), где он снимался вместе с Кэти Холмс, Джошуа Джексоном и Мишель Уильямс. Позже он сыграл в фильмах «Студенческая команда» (Varsity Blues), сериале «Как я встретил вашу маму» и других проектах.
В 2010 году актер женился на Кимберли, с которой воспитывал шестерых детей — четырех дочерей и двух сыновей. Он не раз говорил, что считает отцовство главным подарком судьбы: «Я чувствую, что выиграл в космическую лотерею, что эти души выбрали нас своими родителями».
Даже проходя лечение, Ван Дер Бик продолжал работать и поддерживать инициативы по ранней диагностике онкологических заболеваний. В 2024 году он принял участие в специальном проекте, посвященном повышению осведомленности о раке. Размышляя о своем пути, актер говорил: «Это нормально — не знать. Нормально пройти через отчаяние. Возможно, в этом и есть смысл — воспринимать трудности как указатели к судьбе, которую иначе ты бы никогда не нашел».