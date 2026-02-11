"В холодильнике был мертвый таракан": скандал вокруг столовой рижской школы набирает обороты
В Рижской средней школе Тейки разгорелся скандал вокруг работы нового поставщика питания. Источники сообщают о нарушениях санитарных норм и проблемах с качеством еды, тогда как компания утверждает, что работает строго по правилам.
Рижская средняя школа Тейки годами гордилась не только академическими достижениями, но и одной из лучших школьных кухонь в столице. Однако этот учебный год, как утверждается, принес существенные перемены. После конкурса закупок, победитель которого был определен по жребию, в кухне хозяйничает новая компания, методы которой некоторые источники характеризуют как неприемлемые, тогда как сам коммерсант называет такую критику необоснованной.
Победителя определили жребием
Как порталу Jauns.lv сообщил источник, пожелавший остаться анонимным, компания, ранее обеспечивавшая питание в школе, работала профессионально и ответственно — как в отношении качества еды, так и условий труда. Это подтверждает и тот факт, что в 2024/2025 учебном году школа получила награду «Лучший поставщик питания в Риге».
Ситуация радикально изменилась после проведенного весной прошлого года Рижской думой нового конкурса, когда прежний поставщик лишился права продолжать работу, а питание школьников перешло к SIA Marniko. «Формально, возможно, с лучшим предложением. Реально — с совершенно иным подходом», — отмечают осведомленные о ситуации лица.
Ранее сообщалось, что широкий резонанс вызвал факт, что в конкурсе на питание в рижских школах на сумму 53 миллиона евро победитель был определен случайным образом. Самоуправление утверждало, что все предложения были равноценными, поэтому в исключительном порядке применили лотерею. В конкурсе участвовали семь претендентов. Положение позволяло создавать объединения компаний, поэтому к участию допускались даже фирмы, не связанные с питанием.
Это действительно старое, сломанное, грязное оборудование?
Новая компания начала работу в помещениях школы в августе прошлого года, когда прежний поставщик вывез свое оборудование. Это нормальный процесс, однако то, что привезла Marniko, якобы шокировало даже опытных работников. «Были завезены старые, сломанные, грязные устройства с других объектов компании. Возникает вопрос, в каких условиях там работали, потому что они были покрыты старым маслом и жиром, а в холодильнике даже был мертвый таракан», — утверждает источник, добавляя, что «все было в ужасном состоянии».
Кухню фактически пришлось создавать с нуля — не хватало посуды, кастрюль и элементарного инвентаря, а линия раздачи для детей была установлена лишь через месяц после начала учебного года.
По словам работников, сложилось впечатление, что руководство Marniko воспринимало питание детей как «бизнес, который просто прихватили дополнительно». Представители руководства якобы появлялись в школе крайне редко. Работа организовывалась хаотично, без четкой системы, а меню было низкого качества и часто не соответствовало ни нормативным требованиям, ни принципам здорового питания. Отношение руководства к сотрудникам описывается как авторитарное и унизительное.
Однако, как утверждают источники, самые серьезные нарушения касались именно безопасности пищевых продуктов. Указывается на случаи, когда в начале рабочей недели детям подавали рис и макароны, сваренные еще в пятницу и хранившиеся все выходные. То же относилось и к заготовкам. Например, для экономии времени фарш для котлет — в котором смешаны сырое мясо, белый хлеб и лук — часто готовился накануне, хотя нормативы предусматривают, что такую массу можно готовить не ранее чем за шесть часов до термической обработки. «Смешанное мясо с добавками портится гораздо быстрее. Это не только влияет на качество еды, но и может создавать серьезные риски для здоровья детей», — поясняет отраслевой эксперт.
Нарушения якобы имели место и при хранении готовых блюд. Термически обработанные продукты, в том числе отбивные и гарниры, длительно хранились в теплых помещениях. Вместе с рисками для безопасности резко ухудшились вкус и внешний вид еды. Если раньше котлеты жарили на сковороде, получая золотистую корочку и сочную консистенцию, то после прихода новой компании их готовят только в конвекционных печах. Также источник утверждает, что компания изначально обещала подавать качественные мясные блюда, однако в реальности меню в основном состояло из соусов и мучных блюд, которые дети не ели, поэтому значительная часть приготовленной еды отправлялась в отходы.
Проверки Продовольственно-ветеринарной службы проблем не выявили
По словам источника, инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) посещают школу очень часто, и ситуацию описывают так, что служба там «как дома». Тем не менее, несмотря на регулярные визиты, существенные нарушения до сих пор не зафиксированы. Это вызвало подозрения, что в службе, возможно, работает сотрудник, близкий к компании, который заранее предупреждает о проверках, так как иначе, по мнению источника, трудно объяснить, почему инспекторы не заметили нарушений даже тогда, когда на них указывали.
Источники подчеркивают, что решили предать ситуацию огласке, поскольку считают, что «общество должно знать, что на самом деле происходит за красивыми документами закупки», особенно учитывая, что речь идет о здоровье детей.
Более того, родители уже выражали возмущение снижением качества питания. Ситуация обострилась до такой степени, что многие дети отказывались обедать. Директор школы Гуна Пудуле признала, что в начале сотрудничества с новым поставщиком действительно были проблемы, однако сейчас ситуация улучшилась.
Ознакомившись с высказанными обвинениями, представитель Marniko Анна Лисенко в разговоре с Jauns.lv подчеркнула, что эта информация «не соответствует действительности» и компания работает в соответствии со всеми нормативными актами Латвийской Республики. Лисенко акцентировала, что работа на кухне ведется в строгом соответствии с требованиями PVD и системой HACCP (самоконтроля безопасности пищевых продуктов).
«PVD посещает нас планово, примерно раз в полгода, и никаких существенных нарушений в нашей деятельности не выявлено. Если визиты службы были чаще, это скорее связано с необоснованными жалобами, а не с реальными нарушениями», — заявила представитель компании, допустив, что жалобы могут относиться к деятельности предыдущего поставщика питания.