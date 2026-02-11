"В холодильнике был мертвый таракан": скандал вокруг столовой рижской школы набирает обороты

Однако, как утверждают источники, самые серьезные нарушения касались именно безопасности пищевых продуктов. Указывается на случаи, когда в начале рабочей недели детям подавали рис и макароны, сваренные еще в пятницу и хранившиеся все выходные. То же относилось и к заготовкам. Например, для экономии времени фарш для котлет — в котором смешаны сырое мясо, белый хлеб и лук — часто готовился накануне, хотя нормативы предусматривают, что такую массу можно готовить не ранее чем за шесть часов до термической обработки. «Смешанное мясо с добавками портится гораздо быстрее. Это не только влияет на качество еды, но и может создавать серьезные риски для здоровья детей», — поясняет отраслевой эксперт.