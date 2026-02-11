"Это огромный ресурс общества в Латвии": эксперты призывают активнее вовлекать пожилых людей в волонтерство

Инесе Швекле, председатель правления организации Caritas Latvija (получившая в 2025 году почетный знак в номинации «Организатор волонтерской работы года»), пояснила, что ее организация работает в сфере милосердия, и именно здесь после пандемии наблюдается рост активности добровольцев. «Это помощь в домах престарелых, детских домах, приютах, различных центрах и приходских группах. Это долгосрочная работа. Конечно, она требует четкой координации: есть свои принципы организации, поддержки, супервизии для волонтеров, так как они тоже часто выгорают. Но мы не можем сказать, что число волонтеров у нас уменьшается. Напротив, после ковида сфера милосердия выросла», — поделилась она.