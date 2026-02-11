"Это огромный ресурс общества в Латвии": эксперты призывают активнее вовлекать пожилых людей в волонтерство
Активнее всего волонтеры откликаются на разовые проекты, крупные спортивные, культурные или благотворительные мероприятия. Однако в долгосрочном волонтерстве, когда такая деятельность рассматривается как образ жизни, а не разовая акция, вовлеченность ниже. В то же время в отдельных сферах и возрастных группах число добровольцев растет, отметила в эфире программы Латвийского радио «Как лучше жить» заместитель председателя Консультативного совета по волонтерской работе Агния Янсоне.
Сложнее найти долгосрочных волонтеров
Организация Объединенных Наций (ООН) провозгласила 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития, подчеркнув значимость добровольчества в достижении глобальных целей устойчивости. Вместе с другими странами эту резолюцию подписала и Латвия, сообщает LSM.lv.
Янсоне отметила: «В общей сложности 57 стран выступили с инициативой привлечь внимание к волонтерской деятельности, поскольку ресурс добровольцев в управлении государством — как в праздничных, так и в кризисных ситуациях — невероятно важен».
Со времен пандемии Covid-19 число волонтеров в мире имеет тенденцию к снижению, поэтому важно заново актуализировать эту возможность и напоминать обо всем, что она дает. Янсоне признала, что это было бы полезно и для Латвии.
«У нас есть ощущение, что вовлекается больше людей, но они участвуют краткосрочно. Долгосрочная вовлеченность снижается», — рассказала специалист.
Например, найти волонтеров для помощи на различных спортивных или культурных мероприятиях не составляет труда. Гораздо сложнее найти тех, кто воспринимал бы волонтерство как стиль жизни и вносил свой вклад регулярно — еженедельно или ежемесячно. Благотворительные акции и рождественский период также не испытывают нехватки в добровольцах, поэтому нельзя сказать, что ситуация плохая. «Люди хотят делать добро. Они хотят чувствовать удовлетворение от того, что приносят пользу. Это один из главных мотиваторов. Мы хотим удовлетворить свое желание помогать, и волонтерство — один из способов это сделать», — заявила Янсоне.
Огромный и фантастический ресурс — сениоры
Уровень вовлеченности в волонтерскую деятельность также варьируется в зависимости от возраста и пола. Как отметила председатель правления Сети сотрудничества женщин, правозащитница Инете Иелите, не секрет, что женщины участвуют в волонтерстве чаще и дольше.
Молодежь склонна активнее откликаться на краткосрочные работы и проекты, в то время как в долгосрочное волонтерство в Латвии наибольший вклад чаще вносят сениоры (люди старшего поколения).
«Сениоры — это огромный, фантастический ресурс общества в Латвии. В этой группе мы видим очень высокую вовлеченность, большое желание делиться знаниями, помогать друг другу и оказывать различные услуги», — подчеркнула Иелите.
Инесе Швекле, председатель правления организации Caritas Latvija (получившая в 2025 году почетный знак в номинации «Организатор волонтерской работы года»), пояснила, что ее организация работает в сфере милосердия, и именно здесь после пандемии наблюдается рост активности добровольцев. «Это помощь в домах престарелых, детских домах, приютах, различных центрах и приходских группах. Это долгосрочная работа. Конечно, она требует четкой координации: есть свои принципы организации, поддержки, супервизии для волонтеров, так как они тоже часто выгорают. Но мы не можем сказать, что число волонтеров у нас уменьшается. Напротив, после ковида сфера милосердия выросла», — поделилась она.
Однако она согласилась, что молодежь в основном готова откликаться только на разовые мероприятия. По этой причине Caritas Latvija вступила в европейский проект и сеть Young Caritas, чтобы научиться работать с молодежью и мотивировать их рассматривать волонтерство в долгосрочной перспективе.