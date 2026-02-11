"Я совершила очень, очень большую ошибку..." Как воспитывают детей матери, сидящие в Ильгюциемской тюрьме

Особая гордость заместителя начальницы в последнее время — то, что дети, растущие в тюрьме, могут посещать обычный муниципальный детский сад. Раньше это казалось невозможным: кто будет их туда водить, кто оплатит питание, и как вообще это реализовать? Но при поддержке проекта Управления мест лишения свободы Европейского социального фонда Plus «Безопасность: ответственная ресоциализация заключенных (DARI)» решение было найдено. Расходы на питание покрывает фонд, а в детский сад малышей отвозят сами сотрудники. Нередко это делает и Лига. В начале рабочего дня она усаживает детей в машину, отвозит в садик, а перед окончанием рабочего дня привозит обратно — домой. Именно домой. Как она говорит: «Никто здесь не говорит детям, что они в тюрьме. Здесь их мамы, и сейчас это их дом. Да, здесь сотрудники в форме, здесь ежедневно проводится перекличка заключенных. Но дети маленькие — они воспринимают это не так, как взрослые».