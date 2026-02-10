"Это причинит больше страданий": в Латвии зоозащитники спорят с желающими охотиться при помощи луков
Просьба разрешить охоту с луком в Латвии вызвала резкое сопротивление зоозащитников. Они предупреждают: новый метод может увеличить страдания животных, потребует бюджетных расходов и фактически служит лишь развлечением для узкого круга людей.
Общество «Kristīnes Čilveres dzīvnieku aizsardzības biedrība» выступает против поправок к Закону об охоте, которые предусматривают разрешение в Латвии охоты с луком и стрелами, сообщила председатель правления общества Солвита Виба. Она указывает, что 10 февраля общество направило письмо в комиссию Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, в котором возражает против запланированных поправок.
В письме общество просит комиссию отклонить инициированные Латвийской ассоциацией лучников-охотников поправки к Закону об охоте, предусматривающие разрешение охоты с луком и стрелами в Латвии. В обществе подчеркивают, что лук и стрелы по своей эффективности не сопоставимы с огнестрельным оружием, поэтому такой способ охоты может причинять животным большие страдания и противоречит заявленным правовым целям в области защиты животных.
Также в письме отмечается, что охотой с луком в Латвии занимается лишь небольшое число энтузиастов в развлекательных целях, а сам этот вид охоты не соответствует декларируемому в охотничьем сообществе принципу, согласно которому убийство животных допустимо только для поддержания хозяйственно допустимой численности животных и сохранения необходимой среды обитания диких животных.
Охотничье сообщество задекларировало охоту как элемент системы управления природными ресурсами, в связи с чем убийство животных допустимо лишь с целью поддержания допустимой численности и сохранения среды обитания. Охота с луком не является средством достижения этой цели, поскольку фактически в Латвии ею занимается лишь небольшое число людей ради развлечения.
В обществе также указывают, что контроль за таким видом охоты потребует дополнительных средств государственного бюджета на надзор, сертификацию и обучение охотников.
Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация лучников-охотников обратилась к комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике с предложением внести изменения в Закон об охоте, разрешив в Латвии охоту с луком. В действующей редакции закона луки включены в перечень запрещенных средств охоты — в Законе об охоте они, среди прочего, упоминаются наряду с арбалетами как инструменты, использование которых в охоте не допускается.