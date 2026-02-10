"Это причинит больше страданий": в Латвии зоозащитники спорят с желающими охотиться при помощи луков

Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация лучников-охотников обратилась к комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике с предложением внести изменения в Закон об охоте, разрешив в Латвии охоту с луком. В действующей редакции закона луки включены в перечень запрещенных средств охоты — в Законе об охоте они, среди прочего, упоминаются наряду с арбалетами как инструменты, использование которых в охоте не допускается.