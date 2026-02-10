"Ни одна зарплата не растет на 50 или 60%": за жилищными пособиями стали обращаться даже те, кто раньше справлялся сам
Затяжные морозы и снег этой зимой резко увеличили счета за отопление — платить за тепло многим приходится на 50-60% больше не из-за тарифов, а из-за выросшего потребления. В самоуправлениях уже в январе заметили рост обращений за жилищными пособиями, причем помощь все чаще просят семьи, которые раньше за соцподдержкой не обращались.
В программе TV3 «900 секунд» председатель Союза самоуправлений Латвии Гинтс Каминскис признал, что эта зима принесла жителям существенную финансовую нагрузку. «Не рост тарифа, а рост объема — за тепло приходится платить на 50-60% больше», — пояснил Каминскис. Уже в январе в самоуправлениях вырос интерес жителей к жилищным пособиям, потому что становится ясно: многим будет очень трудно покрывать такие счета.
Каминскис отметил, что за помощью все чаще обращаются новые домохозяйства, которые раньше социальную поддержку не использовали. Причина проста: доходы не растут так быстро, как коммунальные платежи.
«Ни одна зарплата не растет на 50 или 60%, как растет плата за отопление и электричество», — подчеркнул глава Союза самоуправлений.
Самоуправлениям все сложнее обеспечивать необходимую поддержку своими силами, поэтому важна вовлеченность государства. В качестве одного из решений называется увеличение государственного софинансирования жилищных пособий до 50%. По мнению Каминскиса, «это больше, чем ничего, но все равно нужно оценить, насколько широкий круг жителей удастся этим охватить».
Дополнительные вызовы зимой создает и доступность топлива, особенно гранул, которыми отапливаются как частные дома, так и учреждения образования и социальной опеки.
Каминскис подчеркнул, что самоуправления должны обеспечивать бесперебойное отопление в школах и социальных учреждениях, даже если это означает ограничение потребления тепла в других местах. «Недопустимо, чтобы дети мерзли в школах, а топливо нужно найти и обеспечить в любом случае», — отметил он. Для решения проблем регулярно проходят встречи министерств и самоуправлений, где ищут как юридические, так и практические решения, с надеждой, что жители почувствуют тяжесть зимы как можно меньше.