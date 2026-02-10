"Ни одна зарплата не растет на 50 или 60%": за жилищными пособиями стали обращаться даже те, кто раньше справлялся сам

Каминскис подчеркнул, что самоуправления должны обеспечивать бесперебойное отопление в школах и социальных учреждениях, даже если это означает ограничение потребления тепла в других местах. «Недопустимо, чтобы дети мерзли в школах, а топливо нужно найти и обеспечить в любом случае», — отметил он. Для решения проблем регулярно проходят встречи министерств и самоуправлений, где ищут как юридические, так и практические решения, с надеждой, что жители почувствуют тяжесть зимы как можно меньше.