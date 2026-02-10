Эстонская разведка: Россия придумала новый план влияния на Балтику

Однако усилия Кремля в случае с "Балтийской платформой" потерпели неудачу: за более чем два года ее существования так и не удалось наладить активный обмен мнениями между научными сообществами России и стран Балтийского моря. Поэтому российские ученые, находящиеся в статусе изгоев, на "Балтийской платформе" общаются в основном между собой. Но чтобы придать формату хоть толику международности, к нему привлекли ученых из вассального России государства - Беларуси, а также "экспертов" по Большой Балтике из Китая, Индии и других стран.