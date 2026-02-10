В Латвии слишком много квартир: мы входим в ТОП-3 ЕС, но есть ли повод для радости?

«Жильё бывает разным, однако в Латвии жители в основном живут в квартирах. Наши данные показывают, что на протяжении нескольких лет при покупке жилья основным выбором были двухкомнатные квартиры в типовых домах советской постройки, и эта тенденция сохраняется до сих пор. Однако в последние годы наблюдаются существенные изменения — всё чаще выбирают квартиры в новых или реновированных проектах, в результате чего спрос на них приблизился к спросу на типовые квартиры. Хотя молодое поколение отдаёт предпочтение жилью в новых проектах или частным домам, окончательное решение определяют финансовые возможности, которые зачастую вынуждают выбирать предложения вторичного рынка», — говорит руководитель направления жилищного кредитования банка Luminor Каспарс Саусайс.