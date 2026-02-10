В Латвии слишком много квартир: мы входим в ТОП-3 ЕС, но есть ли повод для радости?
Латвия входит в тройку стран Европейского союза с самой высокой долей населения, проживающего в квартирах. Согласно последним данным Eurostat, 64 % жителей Латвии живут в квартирах и почти 35 % — в домах, тогда как в Европе в целом более половины населения проживает в домах.
По данным Eurostat, самая высокая доля жителей, проживающих в квартирах, зафиксирована в Испании (65 %), Латвии (64 %) и на Мальте (63 %). В то же время в Европейском союзе 51 % населения живёт в домах, включая таунхаусы, а 48 % — в квартирах. Наибольшая доля жителей, проживающих в домах, отмечена в Ирландии — 90 %, за ней следуют Нидерланды и Бельгия (в обеих странах — по 77 %).
«Жильё бывает разным, однако в Латвии жители в основном живут в квартирах. Наши данные показывают, что на протяжении нескольких лет при покупке жилья основным выбором были двухкомнатные квартиры в типовых домах советской постройки, и эта тенденция сохраняется до сих пор. Однако в последние годы наблюдаются существенные изменения — всё чаще выбирают квартиры в новых или реновированных проектах, в результате чего спрос на них приблизился к спросу на типовые квартиры. Хотя молодое поколение отдаёт предпочтение жилью в новых проектах или частным домам, окончательное решение определяют финансовые возможности, которые зачастую вынуждают выбирать предложения вторичного рынка», — говорит руководитель направления жилищного кредитования банка Luminor Каспарс Саусайс.
По сравнению со средними показателями по Европейскому союзу Латвия по-прежнему выделяется высокой долей собственников жилья, стабильно занимая восьмое место. Почти 84 % жителей Латвии проживают в жилье, которое им принадлежит, тогда как 16 % арендуют жильё. Это значительно более высокий показатель владения жильём, чем в среднем по Европе, где 68 % жителей владеют жильём, в котором проживают. Схожие показатели владения жильём наблюдаются также в Эстонии и Литве — соответственно 79 % и 87 %.
«Хотя у значительной части жителей жильё находится в собственности, оно часто бывает перенаселённым и с низкой энергоэффективностью. Качественные квартиры в крупнейших городах Латвии по-прежнему остаются в дефиците, и квартиры в новых проектах нередко бронируются ещё до начала строительства. По-прежнему наибольшее количество кредитов выдано на квартиры и частные дома в Риге — 54 %, где такое жильё более доступно и плотность населения выше. Это также совпадает с европейскими данными, согласно которым треть жителей, проживающих в квартирах, живёт в городе, 18 % — в посёлках и сельской местности, и 14 % — в пригородах или небольших городах», — дополняет Каспарс Саусайс.
Среднее количество человек в домохозяйстве в Латвии составляет 2,2 человека. Соответствующий размер жилья можно оценить по среднему числу комнат на одного человека. Данные Eurostat показывают, что жильё в Латвии меньше, чем у других жителей Европы: средний показатель по Европе — 1,7 комнаты на человека, тогда как в Латвии — 1,2 комнаты на человека. Хотя в Латвии и на Мальте схожая доля населения проживает в квартирах, разница по количеству комнат существенная — на Мальте жильё в среднем больше, примерно 2,2 комнаты на человека.