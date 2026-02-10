НДС и акцизы подвели: почему бюджет недополучил налоговые доходы в 2025 году

Общий объем неналоговых поступлений в совокупный бюджет составил в прошлом году 1,1 млрд евро, что на 74,3 млн евро или 6,1% меньше, чем годом ранее. Это связано в основном с уменьшением выплат дивидендов в государственный бюджет - на 35,4 млн евро, причем уменьшились выплаты АО Latvijas valsts meži и АО Latvenergo. Кроме того, в отличие от 2024 года, когда банки внесли 73,1 млн евро на поддержку ипотечных заемщиков, в прошлом году такая пошлина не взималась.