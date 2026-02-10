Оценка выросла, тенденции - нет: что показывает антикоррупционный рейтинг Латвии
Оценка Латвии в Индексе восприятия коррупции за 2025 год немного выросла, однако в долгосрочной перспективе страна по-прежнему топчется на месте, уступая соседям по Балтии.
Оценка Латвии в последнем Индексе восприятия коррупции, опубликованном Transparency International, улучшилась на один пункт и достигла 60 пунктов. Таким образом, Латвия заняла 37-е место среди 182 стран, свидетельствуют данные организации.
Эстония сохранила 76 пунктов, заняв 12-е место. Литва, напротив, поднялась на два пункта по сравнению с прошлым годом - до 65 пунктов и 28-го места.
В последнее десятилетие оценка Латвии колебалась между 55 и 60 пунктами, при этом устойчивого долгосрочного роста не наблюдалось. Год назад, в 2024 году, показатель Латвии снизился на один пункт до 59, что соответствует уровню 2021 и 2022 годов.
В 2023 году показатель Латвии составлял 60 пунктов, в 2022 и 2021 годах - 59, в 2020 году - 57, в 2019 году - 56, в 2018 и 2017 годах - 58, а до этого он был ниже.
Индекс восприятия коррупции позволяет оценить прогресс страны в борьбе с коррупцией и сравнить показатели среди 182 стран мира. Индекс оценивается по шкале от 0 (очень коррумпированная страна) до 100 (очень чистая страна).