Как жители регионов переплачивают за жилье, даже не зная об этом
Рост объемов ипотечного кредитования часто подается как признак благополучия. Однако в регионах Латвии ситуация выглядит иначе: доля ипотечных кредитов там по-прежнему остается низкой. И дело не только в экономике — важную роль играют отношение к риску, выбору и доступной информации.
Еще два года назад данные Банка Латвии показали тревожную картину: лишь в немногих самоуправлениях остаток ипотечных кредитов превышал 10 % ВВП. В Риге этот показатель составлял 9,3 %, в Юрмале — 22 %, в остальном Рижском регионе — 29 %. Почти в половине самоуправлений он не превышал 3 %. При этом низкая кредитная активность не всегда напрямую связана с уровнем экономической активности, говорит Эдгарс Сургофтс, руководитель латвийского филиала Bigbank.
В целом рынок за последний год оживился. В ноябре 2025 года частным лицам на покупку, реконструкцию и ремонт жилья было выдано кредитов на 194,7 млн евро — на 40,7 % больше, чем годом ранее. Этому способствовали рост зарплат, более взвешенное финансовое планирование и снижение Euribor: средняя ставка по жилищным кредитам снизилась с 5,15 % до 4,13 % и сейчас стабилизировалась. Однако общий рост рынка сам по себе не решает региональную проблему.
Банк Латвии указывает, что одной из причин слабого ипотечного кредитования в регионах являются сравнительно низкие цены на недвижимость и нежелание банков кредитовать объекты небольшой стоимости. В результате люди часто вынуждены выбирать потребительские кредиты с более высокими процентными ставками или откладывать покупку жилья.
Однако вопрос не так однозначен. Цены на недвижимость в таких городах, как Юрмала, Валмиера, Огре или Елгава, иногда приближаются к уровню серийных квартир в Риге. Существенные различия заметны в более отдаленных регионах, но и там существуют решения. Возможности есть — вопрос в том, знают ли о них потребители.
На рынке кредитования доминируют несколько крупных игроков, и многие клиенты не идут дальше первого отказа или своего привычного банка. Между тем в регистре кредитных учреждений числится 14 организаций, из которых как минимум восемь предлагают сопоставимые условия. При решении, принимаемом на 15–30 лет, сравнение предложений — это не усложнение, а элемент финансовой грамотности.
Почтовый индекс недвижимости сам по себе редко является решающим фактором. Гораздо важнее измеримые критерии: стабильные доходы, уровень текущих обязательств, способность накопить первый взнос и финансовая дисциплина. Ключевой сигнал для банка — умение клиента планировать: накоплен ли первый взнос, не превышают ли обязательства 40 % доходов, соблюдается ли платежная дисциплина. Именно эти факторы, а не адрес объекта, определяют решение о кредитовании.
Рост кредитования сам по себе не решает всех проблем. Банк Латвии в обзоре за 2025 год отмечает, что низкая доступность жилья связана и со структурой жилищного фонда — высокой перенаселенностью и одними из самых малых жилых площадей в Европе. Немаловажны и финансовые решения, принимаемые при неполной информации.
Проблема не только в том, готов ли банк кредитовать, но и в том, используем ли мы сами все доступные возможности, чтобы заложить прочный фундамент для собственного жилья.