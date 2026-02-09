Как жители регионов переплачивают за жилье, даже не зная об этом

В целом рынок за последний год оживился. В ноябре 2025 года частным лицам на покупку, реконструкцию и ремонт жилья было выдано кредитов на 194,7 млн евро — на 40,7 % больше, чем годом ранее. Этому способствовали рост зарплат, более взвешенное финансовое планирование и снижение Euribor: средняя ставка по жилищным кредитам снизилась с 5,15 % до 4,13 % и сейчас стабилизировалась. Однако общий рост рынка сам по себе не решает региональную проблему.