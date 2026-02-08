Жизнь животных часто зависит от часов работы клиник: новая инициатива на Manabalss.lv хочет это изменить
Ночные часы, выходные и праздники становятся смертельно опасными для животных. На портале Manabalss.lv начат сбор подписей за создание государственной ветеринарной помощи, работающей без перерывов.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за создание в Латвии полноценной государственной системы круглосуточной экстренной ветеринарной помощи. Авторы инициативы указывают, что в настоящее время такая система в стране фактически отсутствует.
«В Латвии не существует организованной и финансируемой на государственном уровне системы, которая обеспечивала бы круглосуточную экстренную ветеринарную помощь», — говорится в тексте инициативы. Особенно острой проблема становится в ночное время, по выходным и в праздничные дни, когда во многих регионах владельцы животных просто не могут получить срочную помощь.
По словам авторов, нередко ближайшая ветеринарная клиника находится «в нескольких часах езды», а в экстренных ситуациях это «напрямую угрожает жизни и здоровью животных». При этом вся система экстренной помощи сейчас держится исключительно на частной инициативе, без участия государства, что приводит к неравному доступу к лечению.
«Такая модель не соответствует общественным интересам в сфере благополучия животных», — подчеркивается в инициативе. Ее главная цель — обеспечить своевременную помощь домашним животным, а в перспективе рассмотреть и решения для помощи диким животным совместно с профильными учреждениями.
Авторы инициативы предлагают закрепить ответственность государства за экстренную ветеринарную помощь на законодательном уровне, внеся изменения в Закон о защите животных и определив основные принципы системы в регулировании ветеринарной медицины.
Предполагается, что система может включать государственные или софинансируемые дежурные службы, региональные центры экстренной помощи, договоры с частными клиниками, а также компенсации за ночные дежурства. Конкретную модель предлагается разработать государственным учреждениям совместно с представителями ветеринарной отрасли.
Отдельно отмечается, что решить проблему на уровне самоуправлений невозможно. В официальном ответе Даугавпилсская городская дума указала, что действующее законодательство не позволяет муниципалитетам организовывать или финансировать круглосуточную ветеринарную помощь.
По мнению авторов инициативы, реализация предложений позволит «спасти жизни животных и сократить их страдания», обеспечит равный доступ к помощи по всей стране и создаст более гуманную и современную систему заботы о животных.