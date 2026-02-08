Жизнь животных часто зависит от часов работы клиник: новая инициатива на Manabalss.lv хочет это изменить

«В Латвии не существует организованной и финансируемой на государственном уровне системы, которая обеспечивала бы круглосуточную экстренную ветеринарную помощь», — говорится в тексте инициативы. Особенно острой проблема становится в ночное время, по выходным и в праздничные дни, когда во многих регионах владельцы животных просто не могут получить срочную помощь.