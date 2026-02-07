"Народ, помогите найти этого идиота!" Ночные развлечения на озере в Аугшлигатне закончились печально
В Аугшлигатне после «дрифта» по льду озера были сломаны мостки — местные жители разыскивают виновного водителя и повреждённый автомобиль. Ремонт обойдётся самоуправлению в несколько тысяч евро.
«Народ, помогите найти этого идиота!» — не сдерживает слов в интервью программе TV3 «Degpunktā» местный житель Петерис. Скорее всего, мостки были повреждены в ночь на понедельник, так как именно тогда живущие поблизости люди видели активность и огни автомобилей на льду.
На снегу до сих пор видны следы шин. Судя по ним, один автомобиль закончил «развлечение», сломав мостки и, возможно, повредив собственную машину, а второй автомобиль подъехал на помощь и отбуксировал разбитое транспортное средство.
Петерис подчёркивает, что это место находится на территории Национального парка Гауя, и зимой здесь запрещено передвигаться на автомобилях. Это охраняемая территория — например, и летом здесь запрещено использовать моторные лодки.
Мостки были построены за 22 000 евро, а замена повреждённого участка может обойтись примерно в 6000 евро. Самоуправление Цесисского края обещает восстановить мостки к началу купального сезона этой весной. Место популярно как среди местных жителей, так и среди гостей, в том числе иностранцев.
После инцидента на льду остались детали автомобиля, которые позже забрала полиция. Существует версия, что они могли принадлежать автомобилю марки Audi. Местные жители также проверили ближайшие автосервисы, чтобы выяснить, не обращался ли туда возможный виновник для ремонта машины.
«Повреждения, предположительно, были причинены неустановленным водителем, передвигавшимся на неустановленном транспортном средстве по замёрзшей поверхности озера. В настоящее время в полиции начат административный процесс и выясняются обстоятельства произошедшего», — прокомментировала инцидент представитель Государственной полиции Зане Васкане.
Местный житель Петерис подчёркивает, что виновный должен понести ответственность и возместить причинённый ущерб.