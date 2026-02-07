В Елгаве хотят переименовать улицы, которые "связаны с советским режимом"

Более молодые елгавчане, возможно, вовсе не знают, откуда возникло название улицы Прохорова. Оно связано с Алексеем Прохоровым — бывшим истопником и помощником машиниста в депо Елгавы, который в 35 лет сам стал машинистом. 2 марта 1966 года у станции Даугавa недалеко от Крустпилса потерпел аварию грузовой поезд под управлением Алексея Прохорова, который, несмотря на свои навыки, не смог предотвратить трагедию. Причиной происшествия стали техническая неисправность и халатность дежурного станции Даугавa, который направил поезд Прохорова в тупик. Осознав случившееся, елгавский машинист попытался остановить состав, стараясь спасти помощника Ивана Разгуляева, приказал ему выпрыгнуть из локомотива, однако полностью остановить поезд ему не удалось — состав сошел с рельсов, унеся и жизнь Прохорова. Вскоре после его смерти улица Сесавас в районе Елгава-2, откуда злополучный поезд отправился в свой последний рейс, была переименована в его честь.