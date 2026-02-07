В Елгаве хотят переименовать улицы, которые "связаны с советским режимом"
Елгавская дума, реагируя на предложения ряда обществ, организовала опрос жителей, чтобы пересмотреть названия улиц, связанные с советским режимом.
Как поясняет муниципалитет, поступило предложение от новой фабрики по производству горохового протеина ASNS Ingredient и фонда Яниса Бисениека переименовать улицу Прохорова в улицу Яниса Бисениекса.
Янис Бисениекс был выдающимся агрономом и общественным деятелем, чей вклад в сельскохозяйственную науку, развитие кооперации, образование и культурную жизнь оставил неизгладимый след в Елгаве, Земгале и в Латвии в целом. «Присвоение улице имени Яниса Бисениека увековечит значимую для истории Елгавы личность и будет созвучно профилю работы завода, а также роли Елгавы как сельскохозяйственного центра», — поясняют инициаторы идеи о смене названия.
Более молодые елгавчане, возможно, вовсе не знают, откуда возникло название улицы Прохорова. Оно связано с Алексеем Прохоровым — бывшим истопником и помощником машиниста в депо Елгавы, который в 35 лет сам стал машинистом. 2 марта 1966 года у станции Даугавa недалеко от Крустпилса потерпел аварию грузовой поезд под управлением Алексея Прохорова, который, несмотря на свои навыки, не смог предотвратить трагедию. Причиной происшествия стали техническая неисправность и халатность дежурного станции Даугавa, который направил поезд Прохорова в тупик. Осознав случившееся, елгавский машинист попытался остановить состав, стараясь спасти помощника Ивана Разгуляева, приказал ему выпрыгнуть из локомотива, однако полностью остановить поезд ему не удалось — состав сошел с рельсов, унеся и жизнь Прохорова. Вскоре после его смерти улица Сесавас в районе Елгава-2, откуда злополучный поезд отправился в свой последний рейс, была переименована в его честь.
В свою очередь, общество «Центр публичной памяти» призвало самоуправления Латвии пересмотреть названия улиц, связанные с советским режимом. В частности, это касается улиц, названных в честь Судрабу Эджуса (настоящее имя - Мориц-Эдуард Зильберс), который никогда не был подданным Латвийской Республики. В то же время он сочинил оду в прославление событий августа 1940 года — присоединения Латвии к СССР. Мориц-Эдуард Зильберс не был гражданином Латвии, большую часть жизни проведя в России — в Уфе, Башкирии, Перми, Иркутске, Москве, а также в Баку, однако многие годы в школьной программе присутствовало его произведение «Чудной Даука».
Информация об организованном Елгавским самоуправлением опросе жителей в социальных сетях вызвала широкие дискуссии. Большинство весьма скептически оценивает необходимость смены названий улиц.