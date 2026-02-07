Проведенное в Германии военное моделирование показало, что армия РФ может быстро захватить страны Балтии

Чиновники по всей Европе предупреждали, что Россия после невыгодного мира в Украине может стать более опасной. Бывший главный пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, исполнявшая в военной игре роль генерального секретаря НАТО, после симуляции отметила, что «Россия может стать еще более опасной для НАТО после какого-либо мира на Украине, особенно если это будет плохой мир или капитуляция Украины», назвав военную игру «очень реалистичной, к сожалению».