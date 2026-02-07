Проведенное в Германии военное моделирование показало, что армия РФ может быстро захватить страны Балтии
Что произошло бы, если бы Россия напала на страну — члена НАТО, а Соединенные Штаты Америки проявили нерешительность в поддержке союзников? Как пишет германское издание Die Welt, этот вопрос больше не является теоретическим в кругах европейской безопасности.
Масштабная военная игра, проведенная немецким изданием WELT совместно с Немецким центром военного моделирования при Университете имени Хельмута Шмидта, показывает, что Германия — и Европа в целом — столкнулись бы с серьезными трудностями при попытке быстро и решительно отреагировать на российскую военную эскалацию в Балтии без четкой поддержки и лидерства со стороны США.
В рамках симуляции российские силы создают военным образом защищенный сухопутный коридор через территорию Литвы, соединяющий Беларусь и российский эксклав Калининградской области через стратегически чувствительный Сувалкский коридор — единственное сухопутное сообщение НАТО со странами Балтии.
Германия отвечает санкциями, морскими мерами в Балтийском море и внутренней подготовкой к кризису, включая меры гражданской защиты и экономические гарантии, однако поначалу избегает прямых военных действий. Как показала военная игра, процесс принятия решений в Берлине в большей степени определяется стремлением к выработке консенсуса, внешними сигналами и опасениями эскалации, нежели прямым противодействием ключевым целям Москвы.
По мере развития сценария становится все более очевидно: после того как военные факты оказываются установленными, их обращение вспять становится крайне затратным и рискованным, перекладывая бремя эскалации на сторону, осуществляющую оборону.
В военной игре приняли участие бывшие высокопоставленные политические руководители, отставные военные командиры, представители НАТО и эксперты по безопасности, многие из которых в реальности несли ответственность в сопоставимых кризисах.
Сценарий, лежащий в основе военной игры, является вымышленным, но не надуманным. Действие разворачивается в конце октября 2026 года после прекращения огня в Украине, которое замораживает линию фронта, оставляя России контроль оккупированных территорий. После российско-белорусских учений «Запад-2026» около 12 тысяч российских военнослужащих остаются размещенными в западной части Беларуси, несмотря на ранее данные обязательства об их выводе.
После инцидентов в сфере безопасности, которые Литва приписывает российским силам специального назначения, Вильнюс закрывает границу. Москва объявляет о «гуманитарном кризисе» в Калининградской области и требует транзитный коридор через литовскую территорию. Литва отказывается.
Чиновники по всей Европе предупреждали, что Россия после невыгодного мира в Украине может стать более опасной. Бывший главный пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, исполнявшая в военной игре роль генерального секретаря НАТО, после симуляции отметила, что «Россия может стать еще более опасной для НАТО после какого-либо мира на Украине, особенно если это будет плохой мир или капитуляция Украины», назвав военную игру «очень реалистичной, к сожалению».